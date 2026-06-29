José Sócrates é o principal arguido da Operação Marquês.
José Sócrates é o principal arguido da Operação Marquês.FOTO: Gerardo Santos
Sociedade

Estado condenado a pagar 15 mil euros a José Sócrates na Operação Marquês

Ação do antigo chefe de Governo foi considerada apenas parcialmente procedente. O antigo primeiro-ministro pedia 205 mil euros ao Estado.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa condenou o Estado português a indemnizar o antigo primeiro-ministro José Sócrates em 15 mil euros por má administração da justiça no processo Operação Marquês.

Segundo o acórdão datado de sábado, a que a Lusa teve hoje acesso, o montante visa compensar o antigo chefe de Governo pelos danos sofridos em virtude da "divulgação de informações sujeitas a segredo de justiça" por órgãos do Estado durante o inquérito.

José Sócrates, que intentou a ação em 2017, exigia ser indemnizado em 205 mil euros.

Justiça
José Sócrates
Operação Marquês
Diário de Notícias
www.dn.pt