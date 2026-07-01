Esperam-se 41 graus em Évora. 60 concelhos em perigo máximo de incêndio e estão em risco muito elevado mais de 100

Cerca de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro enfrentam esta quarta-feira, 1 de julho, um perigo de incêndio máximo, no início de um período de subida das temperaturas em Portugal.Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão em risco muito elevado todo o interior do país, num total superior a 100 concelhos e que inclui alguns em distritos com território no litoral, como Viana do Castelo, Leiria, Setúbal e Faro.O IPMA colocou ainda em risco elevado cerca de 40 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.Em comunicado do IPMA, divulgado na noite de terça-feira, é referido que se prevê "um longo período com tempo quente e seco, com a temperatura máxima a atingir valores entre 35 e 41°C na generalidade do território, sendo entre 41 e 44°C no vale do Tejo e no Alentejo, a partir" desta quarta-feira. "A temperatura mínima irá registar valores superiores a 20°C igualmente em grande parte do continente, havendo regiões onde as temperaturas poderão não baixar dos 24 a 28°C durante várias noites, entre as quais a Grande Lisboa", lê-se..Primeiros dias de julho trazem calor muito acima do normal, com máximas até 43 graus e noites tropicais.O instituto de meteorologia refere ainda que neste episódio de tempo muito quente, "o maior destaque será a duração temporal, que está previsto ser de, pelo menos, uma semana". "Relativamente ao clima habitual em Portugal continental, a situação é particularmente anómala nas regiões do litoral, onde a ausência de progressão da brisa marítima para o interior e/ou a sua fraca intensidade irão contribuir para valores elevados de temperatura durante vários dias consecutivos, configurando uma situação rara em alguns locais", acrescenta o IPMA.Face a estas previsões, o perigo de incêndio vai agravar-se e na quinta-feira e até dia 8 de julho o risco será máximo e muito elevado em praticamente todo o continente, de acordo com a previsão do IPMA.Por causa do calor, os distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja estão já hoje sob aviso laranja (o segundo mais grave), que se vai estender a outras regiões do país e na sexta feira abrangerá todo o território.As temperaturas mínimas vão variar hoje entre os 16º (Viana do Castelo, Braga, Coimbra e Leiria) e os 25º (Castelo Branco) e as máximas entre os 26º (Sagres) e os 41º (Castelo Branco)..Aviso laranja por causa do calor estende-se a todo o continente na sexta-feira.Onda de calor. Nadadores salvadores alertam para aumento de risco de afogamento