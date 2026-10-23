Espanha deteta ameaças jihadistas contra manifestações em vários países, incluindo Portugal

O Ministério da Administração Interna de Espanha terá detetado mensagens com ameaças de atentados numa página próxima ao Estado Islâmico contra manifestantes e polícias nas ruas em países onde os protestos têm sido frequentes nos últimos dias, caso de Portugal.

Segundo o El País, Portugal é um dos países mencionados num alerta informativo interno do Gabinete de Coordenação de Cibersegurança a que o jornal teve acesso. Neste, destaca-se que os protestos com muitos manifestantes oferecem uma “rara e preciosa oportunidade de os atacar”

As mensagens do chat da página indicam que “a polícia torna-se um alvo fácil durante os confrontos com os manifestantes quando ocorrem distúrbios” e sugerem formas de fazer esses ataques, que seja com “martírio” (ou seja, suicídio) ou usando facas de determinado comprimento para “garantir o sucesso” da missão.

O documento mostra ainda mensagens em que se sugere ataques por atropelamento. “O confronto entre os manifestantes e a polícia é temporário, e fabricar explosivos vai demorar algum tempo. Talvez não voltes a ver estes infiéis reunidos assim. Os irmãos podem arranjar um veículo grande e atropelá-los, ou qualquer carro”, lê-se numa mensagem de um utilizador nesse chat.

Não há quaisquer planos demonstrados nem datas ou locais para atentados nestas mensagens nem em quaisquer comentários presentes na página, indica ainda o documento interno citado pelo El País.

Contactada pelo DN, a PJ diz não ter qualquer conhecimento de ameaças em manifestações em Portugal e diz só ter intervindo para as perícias nos casos de denúncias de crimes contra o património. À data da publicação desta notícia, o SIS não respondeu ao pedido de informação do DN sobre este assunto.