Escondeu mais de cinco quilos de metanfetamina em pacotes de café. Foi apanhado no aeroporto

Um cidadão estrangeiro foi detido no aeroporto e Lisboa por suspeita de tráfico ilícito de estupefacientes por via aérea.A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, intercetou este homem de 45 anos que tinha na sua posse cerca de cinco quilos e meio de um produto que, quando submetido aos testes adequados, reagiu positivamente para metanfetamina, indica um comunicdao desta força policial desta quinta-feira, 11 de dezembro."A droga foi transportada desde um país da América Latina para território nacional na mala de viagem do suspeito, dissimulada no interior de pacotes de café", explica a PJ.O detido ficou em prisão preventiva..Figura central de crime financeiro em Espanha que estava em fuga há dois anos detida em Olhão