Figura central de crime financeiro em Espanha que estava em fuga há dois anos detida em Olhão

A Polícia Judiciária anunciou esta quinta-feira, 11 de dezembro, a detenção de uma figura central do crime financeiro em Espanha. Trata-se, segundo abança em comunicado, de um cidadão estrangeiro de 55 anos sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu, emitido pelas autoridades judiciárias espanholas, para cumprimento de uma pena de prisão de oito anos por crimes de peculato e falsificação.De acordo com a informação da PJ, este homem, um antigo Diretor-Geral do Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, em Avilés (Espanha), condenado pela prática de vários crimes relacionados com a má gestão daquela instituição, envontrava-se em fuga desde o final de 2023, após decisão do Tribunal Supremo espanhol, que o considerou figura central num esquema de ilícitos financeiros conhecido como “Caso Niemeyer”. Segundo o jornal espanhol El País, trata-se de Natalio Grueso.A detenção aconteceu no dia 4, em Olhão. O detido foi presente ao Tribunal da Relação de Évora, encontrando-se a aguardar o ulterior processo de extradição.Segundo avança a PJ, em Espanha, o tribunal deu como provado que entre 2006 e 2011 o visado, desviou fundos da instituição para benefício próprio, bem como da sua família e amigos, recorrendo, entre outros expedientes, à emissão e utilização de documentos falsos, com o objetivo de dar-lhe uma aparência de legalidade.