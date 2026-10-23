"Erro grosseiro". Presidente da Gebalis garante que jovem viúva despejada em Marvila não era titular do contrato nem residia na casa

Fernando Angleu, presidente do Conselho de Administração da Gebalis, garantiu esta sexta-feira, 23 de outubro, que a mulher despejada de uma casa municipal de Marvila com os dois filhos - e que será o motivo de uma vigília, esta tarde, às 18h00, organizada pelos manifestantes pela habitação que se têm concentrado no Rossio - nunca residiu naquela habitação nem era a titular do contrato.

O responsável da empresa que gere os imóveis municipais na capital fala em "erro grosseiro" nas notícias sobre a situação, segundo a qual a jovem viúva, com dois filhos, de 2 e 4 anos, pagava as rendas e procurou regularizar o contrato de arrendamento, na sequência da morte dos dois titulares, o companheiro e pai das crianças e a avó deste, que morreram em 2024.

O dirigente da Gebalis garantiu em conferência de imprensa que "quem foi ilegalmente impedido de ter acesso à casa foi o companheiro da arrendatária, um idoso de 85 anos". E afirmou também que este denunciou a situação às autoridades.

"A senhora em questão nunca integrou o agregado, nunca residiu na habitação, nunca fez prova desses factos", insistiu.

"A desocupação não incidiu sobre o elemento autorizado, mas sobre os ocupantes não autorizados, o que configura uma ocupação ilegal", acrescentou, dizendo que "a documentação constante dos processos judiciais reconhece que o fogo municipal tinha sido atribuído à avó do seu falecido companheiro".

"A requerente nunca foi titular de qualquer contrato de arrendamento municipal nem um elemento autorizado a residir na habitação", resumiu.

(em atualização)