Encontrado morto na cela o alegado homicida de Oliveira do Bairro. Estava em preventiva a aguardar julgamento

Jair Pereira, de 55 anos, alegado homicida de Oliveira do Bairro, foi encontrado morto esta quinta-feira, 18 de dezembro, numa cela do Estabelecimento Prisional localizado junto à Polícia Judiciária (PJ) do Porto, onde estava em prisão preventiva a aguardar julgamento.A informação foi avançada pelo Jornal de Notícias, dando conta que o INEM confirmou o óbito, a PJ foi notificada e que o corpo foi levado para o Instituto Nacional de Medicina Legal para ser autopsiado. De referir que, no início deste mês, o Ministério Público acusou Jair Pereira de ter assassinado, em maio, Conceição Figueiredo, de 69 anos, com quem teve um curto relacionamento amoroso, em Oliveira do Bairro. Estava acusado dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver, violência doméstica e incêndio.De acordo com a acusação, Jair Pereira levou a mulher para um local isolado, onde a terá esfaqueado com pelo menos dez golpes no tórax e nas costas, provocando-lhe a morte. O homem esteve em fuga durante cerca de 20 dias, mas acabaria detido pelas autoridades. Jair Pereira terá ligado a uma amiga para confessar o crime e o local onde tinha escondido o cadáver, na Serra da Mortágua. Após a chamada, a amiga partilhou a informação com a PJ, o que permitiu encontrar o corpo perto de uma estrada na zona florestal.De acordo com o JN, Jair Pereira, que estava a aguardar julgamento na prisão, foi encontrado inanimado na cela por elementos da vigilância, num cenário que aponta para um ato suicida, no dia em que estava previsto submeter-se a uma intervenção cirúrgica. .Detido suspeito de ter assassinado mulher em Oliveira do Bairro. Estava em fuga há 20 dias