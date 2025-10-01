Encontrado cadáver de um homem na praia do Furadouro

O corpo de um homem, com cerca de 55 anos, foi encontrado, ao início da tarde desta quarta-feira, 1 de outubro, "a flutuar na água a sul da praia do Furadouro, no concelho de Ovar", informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), dando conta que se desconhece "as causas que estão na origem desta ocorrência". O alerta foi recebido às 12h55, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), tendo sido ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Aveiro, do Projeto “SeaWatch", bem como dos Bombeiros Voluntários de Ovar e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, refere a AMN em comunicado."À chegada ao local, os elementos do Projeto SeaWatch retiraram prontamente a vítima da água e iniciaram manobras de reanimação", que prosseguiram depois com a equipa do INEM. Não foi possível reverter a situação e o "óbito foi declarado no local pelo médico da VMER", segundo a Autoridade Marítima Nacional. A vítima foi retirada do areal e transportada, pelos bombeiros, para o Gabinete Médico-Legal de Santa Maria da Feira - Hospital de S. Sebastião.Na nota da AMN é ainda referido que o Comando Local da Polícia Marítima de Aveiro tomou conta da ocorrência. .Encontrado corpo de homem na praia de Alcochete