Encontrado corpo de homem na praia de Alcochete

O corpo de um homem foi encontrado na tarde de sábado, 30 de agosto, na praia de Alcochete, anunciou este domingo, 31, a Autoridade Marítima Nacional.Desconhecem-se, para já, as causas que estão na origem da ocorrência.O alerta foi dado às 19h20 de sábado, tendo-se deslocado para o local elementos do Posto da Polícia Marítima da Casta da Caparica. À chegada, constatou-se que já se encontravam no local elementos dos Bombeiros Voluntários de Alcochete e da Proteção Civil, e que se tratava do corpo de um homem."O Delegado de Saúde efetuou o auto de verificação do óbito, e após contacto com o Ministério Público o corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Lisboa, pelos bombeiros", informa a AMN.O Posto da Polícia Marítima da Costa da Caparica tomou conta da ocorrência.