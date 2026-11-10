Emissões de combustíveis fósseis deverão cair em 2026, mas total global continua a subir

As emissões mundiais de dióxido de carbono provenientes de combustíveis fósseis deverão diminuir 0,4% em 2026, segundo o relatório Global Carbon Budget 2026, divulgado esta terça-feira, 10 de novembro, em plena COP31, na Turquia.

A redução é impulsionada pela expansão das energias renováveis e pelos efeitos da crise energética provocada pela guerra no Irão. De acordo com os dados divulgados pela Euronews, as emissões associadas ao petróleo deverão cair 1,9%, enquanto as do gás natural recuam 0,3%. Já as provenientes do carvão deverão aumentar 0,6%.

Apesar da descida, as emissões totais de CO2 deverão aumentar de 42,8 mil milhões de toneladas em 2025 para 43,3 mil milhões em 2026, devido sobretudo ao crescimento das emissões associadas ao desmatamento e a outras alterações no uso do solo.

"Uma redução nas emissões de CO2 fóssil é encorajadora, mas uma descida impulsionada em parte por choques geopolíticos não é uma solução climática sustentável", alertou Pierre Friedlingstein, da Universidade de Exeter, responsável pelo estudo.

Entre os maiores emissores, a União Europeia deverá registar uma redução de 1,5%, seguida dos Estados Unidos (1,3%) e da China (0,9%). A Índia contraria a tendência, com um aumento previsto de 4,4%.

Os investigadores alertam que uma descida num único ano não significa que as emissões globais tenham atingido o seu máximo e defendem uma aceleração da transição energética para garantir reduções sustentadas.