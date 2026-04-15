EMEL avalia possibilidade de acabar com os parquímetros e cobrar estacionamento apenas de forma digital

A Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) está a avaliar a possibilidade de acabar com os parquímetros na cidade e fazer a cobrança de estacionamento apenas pela via digital.E empresa confirmou ao Público que está a realizar um estudo para compreender os hábitos dos utilizadores e apurar as expetativas e nível de aceitação a essa mudança. Após ter essas conclusões deverá avançar para um projeto-piloto numa zona da cidade.A medida permitiria reduzir os custos com a colocação e manutenção dos parquímetros e vai de encontro ao que parece ser uma tendência: nos últimos anos, os condutores pagam cada vez mais o estacionamento através da via digital, com recurso à aplicação da EMEL ou da Via Verde. Em 2025, esse foi o método utilizado em 74% dos pagamentos realizados, de acordo com o jornalDesde maio de 2024, segundo o Público, a EMEL já retirou 225 parquímetros das ruas de Lisboa.