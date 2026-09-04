Elvira Fortunato: “Na ciência, a burocracia asfixia-nos e tira-nos competitividade”

Elvira Fortunato regressou à universidade depois de dois anos no Governo. Entre novos projetos científicos e as aulas, continua a olhar para a ciência como sempre olhou: à procura de soluções.A inteligência artificial está a transformar a sociedade. Estamos perante uma revolução?Acho que é uma revolução tecnológica. Tenho de ir à China com alguma regularidade e, se não fosse lá nestes últimos anos, acho que não acreditava naquilo que está a acontecer. A ideia que temos da China ainda é um bocadinho antiga e não corresponde à realidade. Eles têm inteligência artificial em tudo, têm agora toda a parte dos robôs. Isto é mesmo uma revolução tecnológica. E não há como parar. É como o vento: não podemos parar o vento com as mãos.Portugal consegue acompanhar esta transformação?Antes de Portugal, temos de olhar para a Europa. Há uma área a que dei prioridade enquanto fui ministra, que foi o espaço. Portugal tem uma posição geográfica estratégica, que é a ilha de Santa Maria, nos Açores. Temos ali um lugar no Atlântico extraordinário para lançar satélites e foguetões. Não há muitos países com estas condições. Temos de capitalizar aquilo que temos de bom e aquilo em que somos estratégicos. E Santa Maria é estratégica não apenas para Portugal, mas também para a Europa.Enquanto ministra tentou criar condições para que Portugal pudesse aproveitar essa posição?Sim. Quando cheguei ao Governo havia problemas regulamentares que era preciso resolver e também a questão dos seguros. Consegui resolver essas duas coisas, que eram fundamentais para que alguém que viesse para Portugal e quisesse lançar um satélite o pudesse fazer. Também aumentámos muito a nossa participação na Agência Espacial Europeia. Não basta ter a ilha. É preciso criar infraestruturas e condições logísticas e regulamentares para atrair empresas.Hoje está envolvida em projetos que também podem chegar ao espaço? Em que está a trabalhar?Estamos a trabalhar muito na área dos biossensores. Por exemplo, queremos medir a glicose através do suor, sem ser necessário estar constantemente a picar uma pessoa com diabetes. O suor tem esses fluidos e podemos determinar a concentração da glicose. Temos projetos europeus nesta área, utilizando métodos não invasivos. Temos também uma espécie de penso que se coloca no corpo e consegue fazer aquilo que fazem os elétrodos de um eletrocardiograma.Tudo isto é feito com materiais sustentáveis e tecnologias amigas do ambiente. Quando inventámos o transistor de papel, em 2008, já estávamos a trabalhar com um material celulósico e biodegradável. A sustentabilidade sempre fez parte do nosso ADN. Ganhámos um grande projeto europeu em que estes wearables têm aplicabilidade no espaço. Os astronautas precisam de ser monitorizados e tudo o que fazemos funciona quase como uma pele: são dispositivos leves, que se adaptam ao corpo e não causam desconforto. A aplicabilidade destas tecnologias é gigantesca..Depois de tantos anos de investigação, continua a haver essa vontade de ir sempre mais longe?Os cientistas são um bocadinho como os artistas: nunca estão satisfeitos. Queremos sempre mais. Nas áreas em que trabalhamos temos condições e equipamentos ao nível dos melhores do mundo. E isso dá-nos uma responsabilidade enorme.Foi ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior durante dois anos. Do que mais se orgulha?Quando fui para o Governo havia um problema enorme de precariedade entre os investigadores. Tínhamos pessoas com 40 anos ou mais que andavam de bolsa em bolsa, de contrato em contrato. Lancei o FCT-Tenure, um programa para mil posições permanentes. Foi a primeira vez que se fez uma coisa deste género. Isso deixa-me muito orgulhosa porque as pessoas precisam de estabilidade. Não podem estar a fazer ciência sem saberem se no mês seguinte têm salário.E no ensino superior?Demos uma atenção muito grande à ação social. Em dois anos aumentámos muito as verbas e reforçámos o apoio aos estudantes deslocados que não conseguiam lugar nas residências. Também atualizámos a lei do financiamento das instituições de ensino superior.Outra área a que dei muita atenção foi o PRR. Quando cheguei ao Governo já estava desenhado, mas apanhei a reprogramação e consegui introduzir investimento na ciência. Trabalhei também muito nas residências universitárias e conseguimos abrir uma segunda candidatura para permitir que projetos que estavam preparados pudessem avançar quando outros não fossem executados.E criámos, pela primeira vez, um contingente prioritário para estudantes beneficiários do escalão A da Ação Social Escolar, correspondendo a 2% das vagas fixadas para a primeira fase do Concurso Nacional de Acesso. Esta medida teve um impacto muito significativo: em 2023, duplicou o número de estudantes do escalão A colocados no Ensino Superior, tendo-se registado também um aumento de cerca de 30% da sua presença nos cursos com notas de acesso mais elevadas. Não se tratava apenas de aumentar o número de estudantes no Ensino Superior, mas de garantir que os estudantes economicamente mais vulneráveis também tinham acesso aos cursos e instituições mais competitivos. Uma das prioridades foi reforçar o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), mobilizando adicionalmente recursos no âmbito da reprogramação do PRR. Passou de 375 M€ para 516 M€, valor este que não foi reforçado pelo atual governo. Todas as residências e reabilitações que estão a ser inauguradas foram todas programadas antes.O que ficou por fazer?A burocracia continua a limitar-nos imenso. Na ciência é particularmente grave porque nos tira competitividade. Poderíamos ser muito melhores se não tivéssemos tanta burocracia. Asfixia-nos. Na investigação científica o tempo é crucial. Se eu não fizer uma coisa hoje, alguém na China ou noutro país pode fazê-la amanhã. E quem chega primeiro ao resultado tem vantagem.Acho que devíamos dar mais autonomia às universidades e responsabilizar mais as pessoas pelos resultados. Perdemos demasiado tempo e dinheiro em procedimentos.Arrepende-se de alguma coisa que tenha feito enquanto ministra?Não. Não me arrependo de absolutamente nada. Foi um privilégio poder representar e servir o meu país ao mais alto nível. Eu não tinha atividade política e foi uma aprendizagem muito grande. Levei para o Governo a minha experiência da ciência e trouxe de lá um conhecimento muito maior da máquina do Estado. E fiquei também a conhecer melhor Portugal.Se voltasse hoje ao Governo, qual seria uma das prioridades?O sistema científico português cresceu muito, mas continua subfinanciado e foi-se tornando bastante complexo. Temos laboratórios associados, laboratórios de Estado, laboratórios colaborativos, centros de tecnologia e interface e, por vezes, as missões misturam-se. Gostaria que houvesse uma avaliação independente sobre a melhor forma de organizar o sistema.Também acho que ciência e inovação devem estar muito ligadas, mas não confundidas. Não há inovação sem ciência. Primeiro temos de apostar na ciência fundamental e aplicada e, depois, parte desse conhecimento dará origem à inovação e chegará às empresas. Mas a liberdade científica é fundamental. É uma das coisas que mais prezo na minha vida profissional.Continua a sentir desigualdade entre homens e mulheres na ciência?Sinto. Basta olhar para os grandes prémios científicos e para o número de mulheres distinguidas. Partimos de uma desvantagem histórica muito grande. Quando fui vice-reitora coordenei um projeto de igualdade de género e fui responsável por introduzir essa dimensão na NOVA. Só o facto de levantarmos os números já faz diferença, porque muitas vezes as pessoas nem têm consciência da desigualdade. Quando fui ministra, recusei-me a ir a doutoramentos honoris causa em que os homenageados fossem apenas homens. Se fosse uma mulher e um homem, ou uma mulher, ia. Só homens, não ia. Hoje sou a favor das quotas porque, caso contrário, demoraremos demasiado tempo a chegar à igualdade. Tive a sorte de integrar um Governo paritário: éramos nove ministros e nove ministras. É preciso criar mecanismos que ajudem a acelerar essa mudança..Com uma carreira internacional, nunca pensou seriamente em sair de Portugal?Fui convidada para muitos sítios e poderia ter ganho muito mais. Mas tenho muito orgulho naquilo que construímos aqui. Quando começámos havia quase nada e hoje deixamos laboratórios e equipamentos reconhecidos internacionalmente. Isto foi uma construção coletiva, com investigadores e alunos que passaram por cá. Parte de nós está aqui.E há outras coisas que pesam. Tenho a família cá, um país com este clima, junto ao Atlântico, uma comida fabulosa e segurança. Há coisas que valem mais do que a situação financeira.Depois de investigadora, professora, vice-reitora e ministra, e de tantos prémios, falta o Nobel?Não estou a trabalhar para isso. Sou engenheira, gosto de fazer coisas, de encontrar soluções, sou muito prática e a minha investigação é muito aplicada. O Nobel valoriza sobretudo investigação mais fundamental. Eu não descubro coisas, eu faço coisas. Foi a área que escolhi e é aquilo de que gosto.E o que lhe falta fazer?Não sei. Talvez ser avó. Mas, profissionalmente, aquilo que me dá satisfação é saber que deixamos uma marca. Quando sairmos daqui, ficam laboratórios, equipamentos, pessoas que formámos e uma riqueza científica reconhecida internacionalmente. Acho que isso é importante em qualquer área: sair e deixar alguma coisa boa para os outros..O casal de cientistas que conquistou a China: Elvira Fortunato e Rodrigo Martins unem Lisboa e Macau na nanotecnologia