Elvira Fortunato: “Na ciência, a burocracia asfixia-nos e tira-nos competitividade”
Paulo Spranger
Sociedade

Elvira Fortunato: “Na ciência, a burocracia asfixia-nos e tira-nos competitividade”

A cientista portuguesa fala dos novos sensores capazes de medir a glicose através do suor, dos projetos para o espaço e do futuro da investigação.
Cecília Carmo
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