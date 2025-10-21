Elevador da Glória. Vereadores do PS exigem demissão da administração da Carris

Os vereadores do PS na Câmara de Lisboa exigiram esta terça-feira, 21 de outubro, a demissão da administração da Carris, na sequência das conclusões do relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) sobre o acidente no Elevador da Glória, que causou a morte de 16 pessoas.Em declarações à SIC Notícias, Alexandra Leitão, eleita vereadora nas autárquicas de 12 de outubro, considerou que "o passa-culpas do conselho de administração de agora e o conselho de administração anterior e a demissão de um dirigente intermédio claramente não é suficiente e não vai ao encontro da gravidade que o relatório aponta". A verdeadora socialista por Lisboa defendeu que o relatório, ainda preliminar, "é de uma gravidade extrema" e "demonstra que este gravíssimo, trágico acidente, podia ter sido evitado se não tivesse havido descuido e negligência".Perante as conclusões do relatório do GPIAAF, Alexandra Leitão afirmou: Neste momento já sabemos o suficiente para dizer que não há possibilidade de manutenção, pelo menos, do presidente do conselho de administração da Carris. Está completamente quebrada uma relação de confiança com os lisboetas".Em comunicado, os vereadores socialistas de Lisboa "consideram que a liderança da Carris perdeu as condições para continuar em funções, face às contradições e à gravidade das conclusões conhecidas". Por isso, defendem: "Se o presidente do conselho de administração não apresentar a sua demissão, cabe ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa tomar essa decisão, assumindo a responsabilidade política que lhe compete enquanto tutela da empresa”.Os vereadores socialistas consideram “muito graves” as conclusões do relatório preliminar, que detetou falhas e omissões na manutenção do ascensor, apontando também a falta de formação dos funcionários e de supervisão dos trabalhos efetuados pela empresa prestadora do serviço.Segundo os vereadores do PS, este relatório sobre o acidente vem desmentir a versão inicialmente apresentada publicamente pela Carris de “que todos os procedimentos de manutenção tinham sido cumpridos”, ao “revelar falhas e negligência inaceitáveis num equipamento público sob responsabilidade municipal”.O PS na Câmara de Lisboa afirma que “exige que sejam assumidas as devidas responsabilidades, sem exceções nem encobrimentos” e que “o executivo camarário assegure total transparência na investigação, implemente todas as medidas de correção e segurança recomendadas”, com reforço dos “mecanismos de controlo interno e externo da empresa municipal, garantindo que situações semelhantes não se repitam”.“Não é admissível que um acidente com vítimas mortais e feridos ocorra num equipamento público e que as consequências se limitem a sanções intermédias ou a um mero passa-culpas”, acrescentaram.Para Alexandra Leitão, nas declarações à SIC Notícias, "é preciso apurar até ao fim a responsabilidade administrativa, a responsabilidade técnica e a responsabildade política" do acidente. "Há responsabilidade da Carris, há responsabilidade de quem tutela a Carris", defendeu.O acidente com o elevador da Glória, ocorrido em 03 de setembro, causou 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.Num relatório preliminar às causas do acidente o GPIAAF apontou, nomeadamente, falhas à Carris, à manutenção e à supervisão..Relatório preliminar aponta para falsas tarefas de manutenção e de inspeção ao elevador da Glória. Segundo foi anunciado esta segunda-feira, o Governo já tinha pedido ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) para “reforçar e consolidar a regulação e fiscalização” de transportes públicos, na sequência da tragédia do elevador da Glória.“A pedido da Secretaria de Estado da Mobilidade, o Instituto da Mobilidade e Transportes encontra-se a elaborar uma proposta de diploma legislativo que visa reforçar e consolidar a regulação e fiscalização dos sistemas integrados de transporte ferroviário, metropolitano, metro ligeiro, elétricos, instalações por cabo e mini-comboios”, disse à Lusa fonte daquela secretaria, em resposta por escrito.A mesma fonte frisou que “o relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) sobre o elevador da Glória vem reforçar a necessidade desse diploma, já anteriormente pedido pela Secretaria de Estado da Mobilidade ao IMT”.