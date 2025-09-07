Elevador da Glória. Ferido estável transferido do São José para hospital do país de origem

Um dos feridos do descarrilamento do elevador da Glória na quarta-feira internado no Hospital de São José foi transferido este domingo, 07 de setembro, para uma unidade hospitalar do país de origem, indicou à Lusa fonte hospitalar. Segundo a Unidade Local de Saúde (ULS) São José, a doente que se encontrava internada, e cuja situação clínica já se encontra estabilizada, foi repatriada para uma instituição hospitalar no seu país de origem.Neste momento, estão internados na ULS São José dois feridos do descarrilamento do elevador da Glória, um em “situação controlada” e um em cuidados intensivos, referiu a mesma fonte. No Santa Maria continuam internadas duas pessoas que estão nos cuidados intensivos, mas numa situação estável, disse à Lusa fonte do hospital, que recebeu um total de oito feridos na quarta-feira. Já no Hospital de São Francisco Xavier estão três mulheres que permanecem na unidade de cuidados intensivos, mas também clinicamente estáveis.O descarrilamento do elevador provocou um total de 22 feridos de várias nacionalidades, que foram encaminhados para vários hospitais da região de Lisboa, assim como 16 mortos, cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês..Casal com ligações ao teatro entre as três vítimas britânicas no descarrilamento do Elevador da Glória.A cronologia do descarrilamento do elevador da Glória, segundo o GPIAAF