Educação enfrenta falta de professores e excesso de burocracia: “Há ainda muito a fazer”
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Educação enfrenta falta de professores e excesso de burocracia: “Há ainda muito a fazer”

Assunção Flores, presidente do Instituto de Educação da Universidade do Minho, defende uma estratégia de curto, médio e longo prazo, com valorização da carreira docente e reforço da formação.
Cynthia Valente
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