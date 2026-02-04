EDP anuncia apoio de "mais de 800 mil euros" e suspensão temporária da faturação

A EDP anunciou esta quarta-feira, 4 de fevereiro, um apoio de “mais de 800 mil euros” às comunidades afetadas pela tempestade Kristin, com a suspensão temporária da faturação e apoio a clientes com centrais solares danificadas.“No total, a EDP vai assumir um custo de mais de 800 mil euros de forma a poder apoiar os seus clientes nas regiões afetadas pelo mau tempo”, anunciou a empresa em comunicado.Na nota, a elétrica dá também conta que “suspendeu o envio de faturação aos seus cerca de 700 mil clientes com casas ou empresas nas zonas mais afetadas pela tempestade que atingiu o pais”.“Serão ainda disponibilizados acordos de pagamento ajustados à situação de cada cliente, sem juros”, prossegue a nota.A empresa revela que as iniciativas na região incluem, além da deslocação de equipas técnicas de várias zonas do país para apoiar a limpeza e reconstrução, o envio de materiais de construção para apoio à recuperação das infraestruturas danificadas, apoio aos clientes com centrais solares afetadas e suspensão temporária da faturação.“A EDP está ao lado das famílias e empresas afetadas pela tempestade Kristin e está a implementar um conjunto de medidas para os clientes nos 69 concelhos mais atingidos. O objetivo é mitigar as dificuldades sentidas neste momento, reforçando o apoio imediato e garantindo informações essenciais de segurança”, pode ler-se na nota.Segundo a EDP, já estão também no terreno equipas especializadas em instalações solares “para prestar apoio direto às famílias e às empresas com infraestruturas danificadas”.Recomedações. Como medidas de segurança, a EDP recomenda que caso existam painéis solares, cabos, inversores ou outros componentes aparentemente danificados “não sejam manuseados nem utilizados até serem avaliados pelas equipas técnicas” que a empresa disponibilizar para ir ao terreno.“Mesmo painéis solares partidos ou deslocados podem continuar a produzir eletricidade durante o dia, representando risco elétrico. Recomendamos igualmente que não se aproxime nem aceda às áreas afetadas, devendo o acesso às mesmas ser evitado até essa avaliação”, revela a nota.A EDP aconselha ainda a não ser utilizado qualquer equipamento elétrico, incluindo postos ou carregadores de mobilidade elétrica, que tenha sido atingido por objetos, apresente danos visíveis ou se encontre em zonas inundadas.Uma semana depois da depressão Kristin, um total de 83 mil clientes da E-Redes continuava sem abastecimento elétrico esta quarta-feira, sendo que, nas zonas mais críticas, as avarias decorrentes da depressão Kristin totalizavam 81 mil clientes, sobretudo no distrito de Leiria, com 59 mil clientes afetados.Em Leiria, o presidente da E-Redes não se comprometeu com um prazo para que seja restabelecida a energia elétrica. "É-nos muito difícil assumir um compromisso de que há uma data e uma hora em que toda a gente vai ter energia.", disse José Ferrari Careto aos jornalistas. Geradores de grande potência para 20 freguesias. Já a ministra do Ambiente e da Energia anunciou que, dentro de “um ou dois dias” 20 freguesias que ainda não têm energia nas zonas mais afetadas pela depressão Kristin vão dispor de um gerador de grande potência para assegurar as infraestruturas críticas.Numa visita a trabalhos na linha de alta tensão que liga Batalha a Andrinos, Leiria, a responsável pelas pastas do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, elogiou o trabalho que está a ser feito pelas equipas no terreno, uma semana depois da tempestade.“O sistema elétrico é do ponto de vista técnico e de engenharia complexo. É um trabalho que requer pessoas muito capacitadas e são milhares de postes e quilómetros de linhas que têm de ser recuperadas”, sublinhou.A ministra do Ambiente e Energia garantiu que existem 200 geradores disponíveis, além dos 300 já em funcionamento, que obrigam a uma logística difícil, mas que vão sendo instalados em articulação com as autarquias que os solicitam.“A E-Redes tem cumprido as suas promessas. Prometeu que tinha 80% dos clientes com eletricidade ao fim de cinco dias e cumpriu. Temos agora uma nova meta de 85% para sábado”, realçou.Para Maria da Graça Carvalho, “tanto ao nível dos geradores como do restabelecimento das redes de energia está a ser feito um trabalho impressionante, embora saiba que cada caso [sem energia] é um caso dramático”.“Estamos a fazer e a pedir à E-redes que façam o máximo possível e estão a fazer o máximo possível”, frisou a governante, elogiando o trabalho realizados em “péssimas condições com chuva e vento, com muitas dificuldades”. .Moedas apela para que não se façam deslocações desnecessárias em Lisboa. “Vamos ter dias muito desafiantes".Na madrugada de 28 de janeiro, há uma semana, Portugal continental foi afetado pela passagem da depressão Kristin, causando a morte a 10 pessoas.A tempestade levou à destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.