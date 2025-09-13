Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Restabelecida circulação na Linha do Douro após atropelamento com dois mortos

As cidadãs feridas mortalmente tinham nacionalidade canadiana. Há mais uma morte a registar noutro incidente ferroviário em Santarém.
Frederico Bártolo
A circulação ferroviária na Linha do Douro, cortada desde cerca das 11h00 devido a um atropelamento com dois mortos, em Mesão Frio (Vila Real), foi restabelecida pelas 16h00, disse fonte da Infraestruturas de Portugal.

O alerta para o acidente foi dado às 11h10, segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro.

Fonte da Infraestruturas de Portugal disse à Lusa que o acidente ocorreu entre as estações ferroviárias de Ermida e Rede, numa passagem de nível particular (que permite acesso a propriedades privadas).

De acordo com fonte do Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana (GNR), as duas vítimas mortais, mulheres de 62 e 66 anos, têm nacionalidade canadiana e estavam integradas num grupo de pessoas.

“As vítimas estavam a tirar fotografias ao comboio que se aproximava junto de uma passagem de nível, segundo o relato da nossa patrulha que colheu a informação de pessoas que se encontravam no local”, adiantou a fonte da GNR.

O acidente ocorreu na Travessa da Ribeira da Rede, precisou a GNR.

Ao local acorreram um total de 15 operacionais apoiados por oito veículos, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Noutro acidente no território, uma pessoa morreu atropelada por um comboio Alfa Pendular na Linha ferroviária do Norte, em Santarém, informa a agência Lusa, citando várias fontes.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, o alerta para o acidente, na Ribeira de Santarém, foi feito às 09h06.

Ao local acorreram nove operacionais apoiados por três viaturas, dos bombeiros Sapadores e Voluntários de Santarém, e Polícia de Segurança Pública.

Fonte da Infraestruturas de Portugal adiantou que o acidente, no sentido Norte-Sul, ocorreu numa passagem de nível que “estava em perfeitas condições de funcionamento”.

Linha de Cascais reaberta após atropelamento ferroviário que fez um morto
Atropelamento
acidente ferroviário
Mesão Frio

