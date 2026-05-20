Duas crianças encontradas sozinhas em Alcácer do Sal. Menores foram levados para o Hospital de Setúbal

Duas crianças, de 3 e 5 anos, foram encontradas sozinhas ao final da tarde de terça-feira (19 de maio), na estrada que liga Alcácer do Sal à Comporta. Os dois menores foram encontrados por um popular que reportou a situação às autoridades, tendo os menores sido levados para um posto da Guarda Nacional Republicana (GNR). As crianças foram, entretanto, levadas esta quarta-feira, 20, para o Hospital de Setúbal, afirmou ao DN fonte do gabinete de Relações Públicas da GNR. Na unidade hospitalar, a embaixada de França entrou em contacto com as crianças, adiantou, sem dar conta de mais informações sobre este caso, uma vez que "as diligências da investigação ainda estão em curso". As crianças foram encontradas na zona de Monte Novo do Sul, como refere a CNN Portugal, tendo sido posteriormente levadas para o posto da GNR na terça-feira. Nessa altura, "foram estabelecidos contactos relativamente a estruturas de apoio para garantirmos que as crianças estavam salvaguardadas a nível de integridade e segurança", indicou fonte da GNR. "Hoje, por indicação do Ministério Público, seguiram para o Hospital de Setúbal" para se verificar "o estado de saúde" dos menores. Na unidade hospitalar, "ficaram sob a responsabilidade da embaixada francesa", adiantou a GNR.Segundo avançou a RTP, as crianças terão dito aos profissionais de saúde do hospital de Setúbal que a última pessoa com quem estiveram foi a mãe, que lhes terá dado comida e as terá deixado na estrada. Além do Ministério Público, o caso foi comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).