Doze distritos do continente sob aviso amarelo devido à neve e agitação marítima

Doze distritos do continente estão esta terça-feira, 10 de março, sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Os distritos da Guarda e Castelo Branco estiveram sob aviso amarelo até às 03h00, por causa da queda de neve acima de 1400 metros de altitude.Num comunicado, o IPMA alerta que a queda e acumulação de neve e a possível formação de gelo pode causar perturbação, dando como exemplo vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados.Até às 06h00, estiveram sob aviso amarelo devido à agitação marítima os distritos de Aveiro, Porto e Braga.Com o mesmo aviso e também devido à agitação marítima estão os distritos de Coimbra (até às 09h00), Leiria (até às 12h00), Lisboa (até às 13h00), Faro, Beja e Setúbal (até às 15h00).O instituto prevê a ocorrência de ondas de noroeste, com entre quatro a 4,5 metros de altura.O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.O IPMA prevê para hoje no continente, aguaceiros, em especial no Centro e Sul, que serão de neve nas terras altas, assim como formação de gelo e descida da temperatura mínima e subida da máxima.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 1 graus Celsius (na Guarda) e os 10 (em Faro) e as máximas entre os 9 (na Guarda) e os 17 (em Braga)..Queda de neve coloca dez distritos sob aviso amarelo