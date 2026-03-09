Queda de neve coloca dez distritos sob aviso amarelo

Dez distritos de Portugal continental estão esta segunda-feira, 9 de março, sob aviso amarelo devido à previsão de queda, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 9:00 e as 21:00 e Guarda e Castelo Branco entre as 9:00 desta segunda-feira e as 03:00 de terça-feira.Paralelamente, Faro e Beja vão estar sob aviso amarelo por causa da agitação marítima entre as 03:00 e as 15:00 de terça-feira, prevendo-se ondas de noroeste com 04 a 4,5 metros..O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.O IPMA prevê para esta segunda-feira, em Portugal continental, céu muito nublado, períodos de chuva, passando a aguaceiros, em especial no norte e centro, queda de neve, formação de gelo, descida da temperatura máxima e agitação marítima forte a norte do cabo Espichel.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -2 graus Celsius (na Guarda) e os 09 (em Faro) e as máximas entre os 05 (na Guarda) e os 17 (em Faro).