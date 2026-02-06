Sociedade

Douro transbordou de madrugada e ocupou margens do Porto e Gaia. Cerca de 250 pessoas retiradas em Santarém

Com a sequência de tempestades que têm assolado o país e a chuva persistente, os rios galgaram as margens e registaram-se várias cheias. Mau tempo continua no fim de semana, com a nova depressão Marta
Alcácer do SalGerardo Santos

Cheia no Sado em Alcácer do Sal com 100 operacionais e cortes de energia preventivos

A enchente do rio Sado junto a Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, conta com cerca de 100 operacionais no terreno, entre bombeiros, GNR e funcionários municipais, além de cortes de energia elétrica pontuais para prevenir danos.

“O rio já está a descer, mas ainda continua com um caudal muito elevado. Totalizámos, no final do dia de ontem [quinta-feira], 179 pessoas resgatadas”, disse à agência Lusa o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio.

Segundo a mesma fonte, encontram-se no local cinco embarcações para ajudar à mobilidade nas zonas alagadas e cerca de 30 viaturas.

O responsável da Proteção Civil explicou que têm sido feitos cortes preventivos no fornecimento da energia elétrica para acautelar danos maiores em estabelecimentos e habitações, além de garantir a segurança dos agentes que circulam por entre a cheia.

“Os cortes na eletricidade vão acontecendo por causa do nível das aguas e consoante o mesmo, mas, depois, é logo feita a reposição, faseada”, afirmou.

Na quinta-feira, Tiago Bugio alertou para o agravamento da situação em Alcácer do Sal dada a previsão de mais chuva com nova tempestade, esta nomeada Marta, no sábado.

“Há um novo fluxo de precipitação, também muito intenso e acompanhado de ventos fortes”, especificou, acrescentando que este novo fenómeno meteorológico traz “preocupações acrescidas”.

Lusa

Figueiró dos Vinhos também apela à necessidade de plataformas elevatórias e à disponibilidade de operadores habilitados

Tal como a Câmara da Marinha Grande, o município de Figueiró dos Vinhos lançou um apelo para a disponibilização de plataformas elevatórias para o apoio às populações afetadas pelo mau tempo dos últimos dias.

Explica a autarquia, no apelo divulgado nas redes sociais, que a "reparação das coberturas das habitações afetadas é, neste momento, uma prioridade absoluta para proteger famílias e acelerar o regresso à normalidade". Nesse sentido, para que "este trabalho possa avançar com maior rapidez e segurança, é essencial a utilização de plataformas elevatórias, bem como a disponibilidade de operadores habilitados".

A Câmara de Figueiró dos Vinhos apela, por isso, à solidariedade de "empresas que disponham de plataformas elevatórias, assim como "operadores qualificados que se voluntariem para apoiar estes trabalhos" e a "entidades ou particulares que possam disponibilizar estes meios, mesmo que por curtos períodos".

"A vossa ajuda pode fazer uma diferença decisiva no apoio às populações mais afetadas e no restabelecimento das condições mínimas de habitabilidade", diz Figueiró dos Vinhos.

Os interessados em colaborar devem entrar em contacto com a⠀⠀ Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos⠀e a Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos (comunicacao@cm-figueirodosvinhos.pt

Governo pede ativação da reserva agrícola da UE após perdas estimadas em 500 milhões de euros

O ministro da Agricultura e Mar enviou na quinta-feira uma carta ao Comissário Europeu da Agricultura e Alimentação a pedir a ativação da reserva de crise para a agricultura, informou esta sexta-feira o ministério em comunicado.

O pedido de José Manuel Fernandes ao Comissário Europeu da Agricultura e Alimentação, Christophe Hansen, surgiu perante as estimativas preliminares que apontam para prejuízos de cerca de 500 milhões de euros no setor agrícola, provocados pelo mau tempo.

Este mecanismo europeu permite uma resposta rápida em caso de crises que afetem a produção ou distribuição agrícola, com uma dotação anual total para a união de 450 milhões de euros.

Lusa

Cáritas Leiria-Fátima alerta para vulnerabilidade habitacional de muitas pessoas, incluindo migrantes

 A Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima alertou esta sexta-feira para a vulnerabilidade habitacional em que se encontram muitas pessoas, incluindo migrantes, que “não podem ser esquecidos”.

“É uma situação que nos está a preocupar bastante. Estamos a deparar-nos com situações de famílias que vivem em casas arrendadas, mas sem qualquer contrato, sem recibo de renda”, afirmou à agência Lusa o diretor de serviços da Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima, Nelson Costa.

Segundo Nelson Costa, técnicos da instituição, na quinta-feira, depararam-se com “a situação de uma família que o único sítio onde pode dormir é na sala”.

“Quando fomos fazer uma visita a esta habitação, as três crianças do agregado familiar estavam no carro, porque era o sítio mais seguro e mais digno para elas estarem”, adiantou, referindo que a situação é no concelho de Leiria.

Neste momento, esta família de migrantes “continua a dormir na sala, porque há falta de resposta em matéria de habitação”, tendo-lhe sido dito para procurarem uma casa, com a Cáritas a comprometer-se a apoiar.

Este responsável da Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima frisou que a instituição está preocupada com a situação habitacional de todas as famílias afetadas pelo mau tempo, incluindo migrantes.

“Também eles precisam de dignidade e, efetivamente, nos tempos que correm e com extremismos que muitas vezes que aparecem…”, observou.

Nelson Costa destacou que “estas pessoas são muito importantes também para Portugal, estão à procura de melhores condições de vida e lutam muito para ter melhores condições de vida”.

“Esta tempestade também, mais uma vez, foi pôr em causa a dignidade e os projetos de vida de todas estas pessoas, desde o migrante ao português”, acrescentou.

Nas redes sociais, a Cáritas adiantou ter distribuído “35 toneladas de alimentos e produtos de higiene” até às 12h00 de quinta-feira e apoiado diretamente 293 famílias, com cabazes e bens essenciais nas suas instalações

“Entre segunda-feira e quarta-feira, visitámos e acompanhámos diretamente 196 famílias nos vários concelhos da Diocese de Leiria-Fátima”, sendo que na quinta-feira “estiveram 19 técnicos e voluntários no terreno, num trabalho incansável de proximidade, escuta e apoio direto”.

Lusa

Marinha Grande apela a cedência urgente de plataformas elevatórias com manobrador

 O Município da Marinha Grande pediu esta sexta-feira a colaboração de empresas e particulares para a cedência urgente de plataformas elevatórias com manobrador para apoiar a população na recuperação dos danos provocados pela depressão Kristin.

“Estes equipamentos são essenciais para apoiar as equipas de reparação e estabilização de estruturas, que estarão no terreno nos dias 7 e 8 de fevereiro”, sábado e domingo, apelou a Câmara.

Esta é, de acordo com o município, uma forma de dar “resposta às dezenas de ocorrências que continuam a colocar em risco a segurança de famílias e edificações”.

“A cedência temporária destes meios será determinante para garantir a intervenção rápida em coberturas danificadas, estruturas instáveis e edifícios com risco acrescido devido às infiltrações e ventos fortes que persistem após a tempestade”.

Os interessados em colaborar devem contactar o Serviço Municipal de Proteção Civil através do email smpc@cm-mgrande.pt.

O ponto de encontro é no estaleiro municipal, que fica na rua do Matadouro.

Lusa

Circulação suspensa na Linha do Douro entre Livração e Marco de Canaveses

A circulação ferroviária estava pelas 08h30 suspensa na Linha do Douro, entre Livração e Marco de Canaveses, devido a queda de pedras na via, disse à Lusa fonte da CP – Comboios de Portugal.

Numa nota enviada à Lusa, a empresa informa que continua suspensa, devido a ocorrências relacionadas com o mau tempo, a circulação na Linha da Beira Baixa, entre Entroncamento e Castelo Branco, e Urbanos de Coimbra.

Na quinta-feira foi também suspensa a circulação, sem previsão de retoma, do comboio internacional Celta.

A circulação ferroviária continua ainda suspensa na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, Linha do Oeste e Linha do Sul, entre Ermidas do Sado e Grândola, realizando-se transbordo rodoviário ao serviço de longo curso.

Na Linha da Beira Alta o serviço Intercidades realiza-se entre Coimbra e Guarda com recurso a material circulante diferente do habitual e na Linha do Norte efetuam-se os regionais entre Entroncamento e Soure e entre Tomar e Lisboa.

Segundo a CP, os comboios de longo curso Intercidades estão a efetuar-se de forma parcial, na Linha do Norte, entre Lisboa Santa Apolónia – Pombal e entre Coimbra B – Porto Campanhã, com recurso a material circulante diferente do habitual e com transbordo rodoviário entre as estações de Pombal e Coimbra B.

Na Linha de Cascais, os horários dos comboios sofreram alterações, pelo que a CP recomenda a sua consulta no seu site.

Lusa

Proteção civil sem reporte de situações graves com subida dos caudais dos rios

A proteção civil informou hoje que não foram registadas durante a noite situações significativas relacionadas com aumento dos caudais dos rios, com exceção do Douro que transbordou para as margens do Porto e Vila Nova de Gaia.

“Não temos conhecimento a esta hora [08h30] de situações gravosas. O aumento dos caudais dos rios continua a ser monitorizado pelos Comandos Sub-Regionais, mas não temos indicação de que durante a noite tenham sido retiradas mais pessoas”, disse à agência Lusa Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com Elísio Pereira, a situação mais preocupante foi registada no rio Douro, que transbordou hoje de madrugada para as margens do Porto e de Nova de Gaia, mas sem vitimas ou danos significativos.

Lusa

Capitania do Douro aumenta alerta de iminência de cheias para vermelho

A Capitania do Douro alterou o alerta de iminência de cheias de laranja para vermelho, estando já interditada a navegação no rio e ativadas medidas restritivas específicas dos planos municipais de intervenção, disse esta sexta-feira o comandante adjunto.

“Alterámos o laranja para vermelho, o que significa que passámos para a probabilidade de estarmos na iminência da ocorrência de cheias. Significa que algumas zonas que ainda não tinham sido atingidas pela água começaram a ser atingidas com outro significado, e também permite a outros agentes tomarem determinadas medidas”, explicou Pedro Cervaens.

Entre as medidas previstas neste alerta vermelho, o nível mais elevado, está a interdição da navegação a todos os navios e embarcações no rio Douro, a implementar pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

Em declarações à agência Lusa, cerca das 07h30, o comandante adjunto da Capitania do Douro disse que só é permitida a navegação em regime de exceção, ou seja, “caso seja necessário por questões de segurança”.

“Os municípios, no âmbito dos seus planos prévios de intervenção, também estão articulados com estes alertas e implementam também outras medidas. Enquanto estes caudais se mantiverem assim, durante um período significativo, vamos manter o alerta vermelho para o rio Douro”, resumiu.

Entre as medidas possíveis podem ser implementados “condicionamentos mais restritos”.

O rio Douro transbordou hoje de madrugada para as margens do Porto e de Nova de Gaia, com a água a entrar na zona das esplanadas.

Lusa

Marinha resgatou esta quinta-feira 132 pessoas que estavam "isoladas por causa das cheias" (com fotos)

Veja aqui o ponto de situação da rede ferroviária

A circulação ferroviária continua a registar "alguns condicionamentos em linhas da rede nacional", devido ao mau tempo, "com impacto na infraestrutura devido a inundações, à queda de árvores e detritos", refere a Infraestruturas de Portugal (IP).

Este era o ponto de situação às 08h00

- Linha do Norte: circulação suspensa entre Alfarelos e Coimbra B;

- Linha do Douro: circulação suspensa entre a Régua e o Pocinho, e entre Livração e Marco;

- Linha do Oeste: circulação suspensa entre Mafra e Amieira;

- Linha da Beira Baixa: circulação suspensa entre Mouriscas e Sarnadas;

- Linha de Cascais: circulação suspensa na via A entre Algés e Caxias;

- Linha de Vendas Novas: circulação suspensa entre Muge e Marinhais;

- Concordância de Xabregas: circulação suspensa entre Lisboa Santa Apolónia e Bifurcação Chelas.

Mau tempo vai continuar no fim de semana

Agora é a depressão Marta que chega sábado com mais chuva e rajadas de vento que podem chegar aos 120 km/h

Câmara de Loures exige ao Governo acesso a linhas de apoio extraordinárias

A Câmara Municipal de Loures exigiu esta sexta-feira ao Governo a inclusão do concelho no acesso a linhas de crédito extraordinárias para fazer face aos danos causados pelo mau tempo, cujos prejuízos ascendem a cerca de 17 milhões de euros.

Em comunicado, o município refere ter ativado “o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, com uma dotação imediata de dois milhões de euros, destinada a garantir uma resposta rápida e eficaz aos danos provocados pelo mau tempo das últimas semanas e a assegurar a proteção das pessoas e bens no concelho”.

Segundo a avaliação preliminar dos serviços municipais, os prejuízos já identificados ascendem a cerca de 17 milhões de euros, afetando escolas, vias municipais, muros e taludes, equipamentos municipais, bem como redes de água e coletores.

“Face à dimensão destes danos, é determinante a inclusão do concelho de Loures nas linhas de apoio extraordinárias lançadas pelo Governo, posição que já foi transmitida ao presidente da Área Metropolitana de Lisboa e à presidente da CCDR Lisboa e Vale do Tejo”, indica a autarquia.

A autarquia lembra que a ativação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, permite agilizar procedimentos de contratação e intervenção, viabilizando ações urgentes como o desimpedimento de vias, a remoção de árvores caídas e a estabilização de taludes.

O município adianta que “mantém uma atenção redobrada sobre cerca de 400 habitações localizadas em zonas de risco, construídas há várias décadas em taludes e insuscetíveis de serem legalizadas”.

Segundo a nota, as situações consideradas mais urgentes já foram alvo de evacuação preventiva, encontrando-se todas as restantes sob monitorização permanente por parte dos serviços municipais e da Proteção Civil.

Lusa

Pombal com condições para realizar eleições presidenciais no domingo, diz Câmara

O município do Pombal vai realizar as eleições presidenciais no domingo, apesar das condicionantes decorrentes da falta de energia e comunicações, mas alerta para a injustiça de grande parte da população não ter conseguido acompanhar a campanha.

Por causa das consequências do mau tempo, já três municípios decidiram adiar a realização das eleições presidenciais de domingo: Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã.

Em comunicado, a Câmara Municipal do Pombal informa que a decisão foi tomada na quinta-feira na reunião diária do Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM), onde têm assento várias entidades, incluindo o executivo municipal e as juntas de freguesia.

Na nota, a autarquia diz que estão reunidas as condições físicas para-a realização do ato eleitoral, mas que não está garantido o direito do período de reflexão, tendo em conta que a maioria dos habitantes está preocupada em resolver os estragos nos seus bens causados pelo mau tempo.

Insiste que esta situação cria uma “tremenda injustiça” para grande parte da população do concelho, que não conseguiu acompanhar a campanha eleitoral em igualdade de oportunidade com o restante território nacional devido às condicionantes do mau tempo.

Lusa

CNE esclarece que não é possível adiamento geral da segunda volta das Presidenciais. O que diz a lei

Douro transbordou de madrugada e ocupou margens do Porto e Gaia

ESTELA SILVA/LUSA

O rio Douro transbordou esta madrugada de sexta-feira para as margens do Porto e de Nova de Gaia, com a água a entrar na zona das esplanadas, sem causar para danos significativos, disse o comandante adjunto da Capitania do Douro.

Num ponto de situação à agência Lusa cerca das 06h45, Pedro Cervaens atribuiu a subida do caudal do rio Douro à chuva intensa que se fez sentir no interior norte de Portugal e em Espanha.

“Hoje o rio subiu até os 6,15 metros de cota no Cais dos Banhos [zona de referência]. É a primeira vez que atinge esta cota tão alta. Portanto, já passou ali o cais da Ribeira [Porto] e Afurada [Gaia]. Está perto das esplanadas, mas não temos informação de qualquer ocorrência assim de significado”, disse.

Lusa

Metro de Lisboa retomou operação normal em toda à rede às 06h30

O Metropolitano de Lisboa retomou a operação, esta sexta-feira às 06h30, em toda a rede, incluindo nas linhas Azul e Verde, que tinham sido alvo de medidas de proteção devido ao possível aumento do caudal do Tejo, segundo a empresa.

“Foi possível repor atempadamente as condições operacionais nas estações da frente ribeirinha, após as medidas de proteção adotadas durante a madrugada”, informou hoje a empresa numa nota divulgada no seu 'site'.

A empresa tinha alertado na quinta-feira para a possibilidade de existirem constrangimentos na operação do Metro, incluindo atraso na abertura das linhas Azul e Verde devido ao aumento do caudal do rio Tejo e da possibilidade de inundação das zonas ribeirinhas.

Por isso, o Metropolitano de Lisboa adotou medidas de proteção das infraestruturas e comboios junto à zona ribeirinha, nas estações Terreiro do Paço e Cais do Sodré.

As medidas de proteção foram adotadas nas estações Terreiro do Paço, da Linha Azul, e Cais do Sodré, da Linha Verde, para "garantir tanto quanto possível a estanqueidade" nestas zonas.

Na quinta-feira, a circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa esteve interrompida entre as estações Pontinha e Marquês de Pombal devido a uma subida "rápida e excecional" dos níveis freáticos subterrâneos perto da estação Jardim Zoológico, mas foi retomada pelas 21h49.

Lusa

Bombeiros e Exército estendem transportes da Ereira até Montemor-o-Velho

Bombeiros e Exército vão assegurar o transporte entre a freguesia da Ereira e a vila de Montemor-o-Velho, devido ao “forte condicionamento à circulação de veículos ligeiros” nos cerca de quatro quilómetros (km) que separam as duas localidades.

Numa informação divulgada hoje, o município de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, explicou que a extensão daquele transporte alternativo se deve à subida das águas na Estrada Municipal 601 entre a Ponte de Verride (sobre o canal principal do Mondego) e a Ponte de Alagoas – localizada sobre o leito abandonado, à entrada da sede de concelho –, troço conhecido como ‘reta do campo’.

Esta medida, que entra em vigor às 07h00, com frequência de meia em meia hora, em contínuo, pretende possibilitar o acesso a Montemor-o-Velho à população residente na União de Freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca, na margem esquerda do rio Mondego.

Os veículos particulares ficam estacionados junto à ponte de Verride, como já sucedia com os residentes na Ereira.

Entretanto, a Estrada Nacional (EN) 111 reabriu à circulação, na zona dos semáforos de Meãs do Campo, depois de ter estado cortada ao longo do dia e noite de quinta-feira, devido a uma derrocada.

O município de Montemor-o-Velho pede à população que circule “com especial cuidado” no local, devido à sujidade que ainda se encontra na estrada, e admite que ainda possam decorrer trabalhos no local, hoje, “podendo verificar-se condicionamentos pontuais à circulação”.

A reabertura de vias estende-se, nas Meãs do Campo, à Rua Professora Natália Cerveira (em frente à escola básica) e à Rua Manuel Jardim.

Com a limpeza efetuada após a derrocada da madrugada de quinta-feira, a escola do 1.º ciclo daquela localidade reabre hoje, “estando asseguradas todas as condições de segurança”, vincou a autarquia.

Já os alunos residentes na União de Freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca e na freguesia da Ereira não terão aulas “devido à subida das águas, que está a condicionar fortemente as vias de comunicação, impedindo o normal transporte de passageiros” e de estudantes.

O município frisou que a decisão “foi tomada em articulação com o Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho, que irá justificar estas faltas”.

Lusa

Dez distritos sob aviso laranja devido a agitação marítima

Dez distritos de Portugal continental, a costa norte da Madeira e o Porto Santo estão hoje sob aviso laranja - o segundo mais grave - por causa da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, devido à agitação marítima a costa norte da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso laranja até às 15h00 de hoje, um alerta que estará em vigor até ao meio-dia de sábado nos distritos de Viana do Castelo, Porto e Beja.

No caso dos distritos de Aveiro, Leiria e Coimbra, o aviso vigora até às 06h00 de domingo, enquanto nos distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, o alerta irá continuar em vigor até às 09h00.

Também sob aviso laranja, mas por causa da neve, estão os distritos de Castelo Branco e Guarda, até à meia-noite de domingo.

O aviso laranja é emitido sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Portugal está a ser afetado pela passagem da depressão Leonardo, com chuva persistente e por vezes forte.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Lusa

PM anuncia prolongamento da situação de calamidade até dia 15 e medidas excecionais para reconstrução

Cerca de 250 pessoas retiradas das zonas de risco em Santarém

Cerca de 250 pessoas foram retiradas antecipadamente das três zonas ribeirinhas no concelho de Santarém que sofreram inundações com a subida do rio Tejo, adiantou esta sexta-feira à Lusa o presidente da câmara.

A autarquia de Santarém já tinha determinado durante a manhã de quinta-feira a evacuação das três zonas em risco: Ribeira de Santarém, Caneiras e Reguengo do Alviela.

O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, destacou à Lusa, pelas 00h30 de hoje, que o caudal do rio ainda está a aumentar e que os dados apontavam que "neste momento" estavam a ser debitados 8500 metros cúbicos por segundo.

"É um valor elevado que requer essa monitorização, esse acompanhamento, na certeza que com este valor o nível de água vai aumentar", salientou.

A aldeia de Caneiras foi totalmente evacuada, enquanto na Ribeira de Santarém uma percentagem muito elevada de pessoas deixaram as habitações, tendo ficado pessoas que habitam no primeiro ou segundo piso, sem risco acrescido, estando a ser acompanhadas e monitorizadas, frisou João Teixeira Leite.

"No Reguengo do Alviela, também através da nossa corporação de bombeiros, a situação está a ser monitorizada e acompanhada", frisou, acrescentando que, no total, cerca de 250 pessoas foram retiradas das suas casas.

Foi também criado um centro de acolhimento no pavilhão municipal, com "todas as condições, do ponto de vista clínico e médico, para pernoitarem, e com alimentação", uma infraestrutura que está a acolher 51 pessoas.

A autarquia determinou também o encerramento das escolas no concelho na sexta-feira, para "evitar assim a deslocação das pessoas pelas estradas", acrescentou João Teixeira Leite, que apelou "ao mínimo de deslocações possíveis por parte da comunidade".

Lusa

Bom dia, siga aqui os principais desenvolvimentos sobre o mau tempo 

Bom dia,

Acompanhe aqui os principais desenvolvimentos sobre o mau tempo que tem afetado várias zonas do país no dia em que 10 distritos de Portugal continental, a costa norte da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso laranja por causa da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Mais de uma semana após a tempestade, falta luz, água e esperança ao interior de Leiria
