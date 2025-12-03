Dois detidos por suspeita de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal no Aeroporto de Lisboa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve na segunda-feira, 1 de dezembro, dois cidadãos estrangeiros por supeitas da prática dos crimes de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, anunciou esta quarta-feira, 3, esta força policial.No âmbito das ações de controlo fronteiriço, esta ação policial teve início após a deteção de cinco cidadãos estrangeiros indocumentados provenientes de origem considerada de risco, entre os quais duas menores de idade e uma mulher grávida em termo, que solicitaram proteção internacional ao chegarem a Território Nacional. "Os indivíduos viajavam com passaportes diplomáticos falsificados da República Democrática do Congo. Mais tarde e após diversas diligências, constatou-se serem todos portadores de documentos da Guiné-Conacri", explica a PSP.Durante as diligências, a PSP intercetou uma mulher, cidadã estrangeira, residente legal em França que acompanhava o grupo e que estava na posse dos cinco passaportes falsos, tendo sido detida de imediato. Os passageiros informaram as autoridades que tinham pago quantias entre 2.000 e 3.000 euros pelo transporte até Portugal, com indicação para abandonar os documentos falsos à chegada e solicitar proteção internacional."Com o apoio da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da PSP foi ainda possível apurar um segundo suspeito, inicialmente apresentado como testemunha, mas que mantinha contacto direto com o grupo e com a primeira detida", diz a PSP. Este suspeito acabou igualmente detido.As duas menores foram sinalizadas e encaminhadas pelas equipas especializadas em casos de tráfico de seres humanos para uma instituição de acolhimento.A mulher grávida recebeu assistência médica e foi transportada para o Hospital de Santa Maria para ser observada.