Dois detidos por sequestro, extorsão e roubo de uma mulher, que forneceu quatro contas bancárias aos suspeitos

Duas pessoas foram detidas esta sexta-feira, 27 de março, pela suspeita da prática de um crime de sequestro seguido de roubo e extorsão, sobre uma mulher residente na cidade da Covilhã."Todo ocorreu porque a vítima forneceu quatro contas bancárias aos suspeitos, a fim de dissiparem o dinheiro proveniente da prática de crimes de tráfico de estupefacientes e burlas informáticas, ou seja, para branquearem esses montantes", explica uma nota enviada pela Polícia Judiciária às redações. A dada altura, a vítima, "em conivência com os suspeitos", apoderou-se de uma enorme quantia de dinheiro que não devolveu, tendo sido alvo de sequestro e posterior roubo de equipamentos eletrónicos que tinha em casa.Uma detenção foi efetuada dando cumprimento a um mandado de detenção e a outra em flagrante delito. Paralelamente, foi efetuada uma busca domiciliária, tendo sido recolhido um relevante acervo de prova.Os detidos irão ser presente no Tribunal do Fundão a fim de serem submetidos a primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.