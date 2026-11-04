Sociedade
Dois carros a arder cortam parcialmente A1 no sentido sul/norte em Vila Nova de Gaia
A circulação esteve cortada desde as 18:24 no quilómetro 296, em Mafamude, num acidente que não causou feridos, mas já foi reaberta uma faixa para a circulação de veículos.
A circulação na Autoestrada (A)1 foi parcialmente reaberta pelas 19:13, no sentido sul/norte, em Vila Nova de Gaia, após ter sido resolvido o incêndio de duas viaturas que levou ao corte do trânsito, revelou a proteção civil.
A circulação esteve cortada desde as 18:24 no quilómetro 296, em Mafamude, num acidente que não causou feridos, precisou a fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.
Segundo a mesma fonte foi reaberta uma faixa para a circulação de veículos.
Pelas 19:25, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mantinham-se no local 20 operacionais e cinco viaturas.