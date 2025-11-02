Doentes urgentes esperam quase 20 horas para serem atendidos no Amadora-Sintra

Os doentes urgentes estão a esperar uma média de 19 horas e 36 minutos no Hospital Amadora-Sintra, até serem atendidos. Os dados são da plataforma do Ministério da Saúde que divulga os tempos de espera nas várias unidades por todo o país. Às 11h30 da manhã deste domingo, 2 de novembro, existiam 40 doentes urgentes (pulseira amarela), com um tempo de espera médio de 19h36.Recorde-se que se trata de uma das unidades de saúde com mais dificuldades em dar resposta à procura existente. De resto, é o mesmo hospital em que, esta sexta-feira, morreu uma mulher grávida. No dia seguinte, o bebé acabaria também por morrer.Já a espera para os doentes muito urgentes (de pulseira laranja) é de três minutos, enquanto a de pouco urgentes (pulseira verde) 1h20. A orientação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é de sempre contactar a linha SNS24, no número 808242424. Assim, podem receber um primeiro atendimento e evitam deslocações desnecessárias às urgências..Amadora-Sintra. Bebé de grávida que morreu também não sobreviveu.Ministério Público e IGAS abriram inquéritos à morte de grávida de 38 semanas no Amadora-Sintra. Hospital diz que protocolo foi seguido