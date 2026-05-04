Dia Internacional do Bombeiro. Sintra já reforçou apoio às corporações do concelho em 3,8 milhões de euros

"No Dia Internacional do Bombeiro, é importante lembrar os homens e as mulheres que defendem os sintrenses todos os dias, sem nada pedirem em troca". Quem o diz é Marco Almeida, o presidente da Câmara Municipal de Sintra, depois do município ter reforçado o apoio financeiro às corporações de bombeiros do concelho em 3,8 milhões de euros."Num concelho como Sintra, onde a serra, a costa e a urbanidade se misturam, não podemos baixar os braços. Temos de garantir que os nossos bombeiros estão equipados para todo o tipo de emergências. Os apoios são merecidos e necessários", disse ao DN, revelando ter assistido, esta segunda-feira, à rápida intervenção dos bombeiros no socorro a uma jovem que se tinha sentido mal junto à Escola Secundária de Santa Maria, em Sintra.Marco Almeida disse ainda que já foi definido o plano de proteção florestal para o próximo verão, numa ação conjunta com os bombeiros e as forças de segurança, com o objetivo de manter a serra verde. "Assinámos também um protocolo que envolve o Exército Português nesta missão", informou o autarca, destacando também o papel dos escuteiros/escoteiros, através do projeto Guardiões da Floresta Sintrense.Eleito em outubro de 2025, o autarca social democrata reúne mensalmente com os dirigentes de todas as corporações para levantamento das necessidades: "Estamos a fazer algo que considero inédito. São encontros onde ouvimos preocupações que vão desde necessitarem de um simples par de botas até à necessidade de verbas para obter novas viaturas. Eles sabem que tudo faremos para responder aos pedidos."Dois milhões distribuídos por nove corporaçõesAinda em dezembro de 2025, a Câmara aprovou um apoio de 269 mil euros à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Algueirão - Mem Martins para a aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios. E em fevereiro deste ano, o município decidiu avançar com 1,4 milhões de euros para a criação das Equipas de Intervenção Permanente e dos Grupos de Intervenção Permanente. Já em março, foi votada e aprovada por unanimidade a distribuição de dois milhões de euros pelas nove corporações do concelho, para ajudar a resolver alguns problemas financeiros, como aquisição de equipamento operacional, manutenção de instalações e infraestruturas, bem como à reparação de veículos de prevenção, socorro e combate a incêndios.E no passado dia 23 de abril, a Câmara Municipal de Sintra aprovou a doação de 71 mil euros aos Bombeiros Voluntários de Sintra, para a corporação poder adquirir um veículo de combate a incêndios florestais, idêntico a um viatura perdida num acidente, essencial para o trabalho dos bombeiros, elevando assim o valor total do apoio dado em meio ano de mandato para 3,8 milhões de euros.