DGS recomenda cuidados devido a poeiras do norte de África

A qualidade do ar deverá ser afetada esta segunda e terça-feira, 14 e 15 de setembro, respetivamnete, por poeiras do norte de África, levando a DGS a recomendar à população que evite esforços ao ar livre e aos mais vulneráveis para permanecerem em casa quando possível.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) refere em comunicado que está previsto uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, que transporta poeiras em suspensão, atravessa Portugal Continental durante estes dois dias, afetando a generalidade de toda a zona Sul, principalmente Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.

Segundo a autoridade de saúde, prevê-se a ocorrência de uma situação de fraca qualidade do ar no Continente, registando-se um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar.

“Este poluente (partículas inaláveis – PM10) tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações”, alerta.

Enquanto este fenómeno se mantiver, a Direção-Geral da Saúde recomenda à população em geral para evitar os esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

Quanto às crianças, idosos doentes com problemas respiratórios crónicos, designadamente asma, doentes do foro cardiovascular, a DGS recomenda que, “pela sua maior vulnerabilidade aos efeitos deste fenómeno”, devem cumprir as recomendações para a população em geral e, sempre que viável, permanecer no interior dos edifícios, preferencialmente, com as janelas fechadas.

Os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso, refere, salientando que, em caso de agravamento de sintomas, devem contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.

Para informação adicional sobre a qualidade do ar e os valores medidos nas estações de monitorização, pode ser consultada a página da internet da APA ou a App QualAr.