Calor coloca 15 distritos do continente e Madeira sob aviso amarelo

Quinze distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão esta segunda-feira, 14 de setembro, sob aviso amarelo devido à previsão de continuação de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 18:00 desta segunda-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Também o arquipélago da Madeira está até às 18:00 de terça-feira sob o nível amarelo por causa do tempo quente.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente continuação de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, vento moderado de noroeste durante a tarde, pequena subida da temperatura mínima e pequena descida da máxima no litoral oeste.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (Braga e Bragança) e os 26 (Portalegre) e as máximas entre os 28 (Aveiro e Viana do Castelo) e os 38 (Évora e Santarém).