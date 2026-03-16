Detido terceiro suspeito de sequestro em Lisboa

A Polícia Judiciária anunciou esta segunda-feira, 16 de março, a detenção de um homem que será o terceiro elemento de um grupo de três pessoas suspeitas de, em maio de 2023, terem sequestrado, agredido e assaltado três homens em Lisboa.Os três suspeitos terão, de acordo com um comunicado da PJ, abordado três homens, com idades entre os 19 e os 22 anos, e conduzido até uma casa devoluta, nas proximidades da capital."As vítimas foram alvo de agressões e forçadas a efetuar levantamentos bancários com utilização de cartão multibanco, tendo-lhes sido subtraído quatro telemóveis e uma quantia em numerário", diz a PJ.Dois dos suspeitos, uma mulher de 37 anos e um homem de 19, foram detidos em 2023. Este homem agora detido, com 37 anos, está "fortemente indiciado pela coautoria de vários crimes", nomeadamente "sequestro, roubo qualificado com arma de fogo, furto de uso de veículo, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes".Além de ter efetuado esta terceira detenção, a PJ apreendeu ainda uma arma de fogo, diversas munições e produto estupefaciente.O suspeito ficou em prisão preventiva.