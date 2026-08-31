Detido suspeito de tiroteio mortal em festa rave na Suíça

A Polícia Cantonal de Argóvia (Kantonspolizei Aargau) anunciou esta segunda-feira, 31 de agosto, em conferência de imprensa, a detenção de um homem de 43 anos suspeito de ser o autor dos disparos que provocaram a morte a uma jovem de 22 anos e ferimentos noutras cinco pessoas durante um evento de música eletrónica na cidade de Aarau, no norte da Suíça. Os primeiros indícios da investigação apontam para que o agressor tenha atuado sozinho, de acordo com as autoridades helvéticas, citadas pela agência noticiosa Keystone-SDA e pela Reuters.

O incidente ocorreu na madrugada de domingo, 30 de agosto, por volta das 02h30 locais (01h30 em Lisboa), no recinto do hipódromo de Schachen (Pferderennbahn Schachen), onde decorria a festa Aarau Rave VOL. 7, com uma assistência estimada em cerca de 3500 pessoas, segundo confirmaram os organizadores do evento e a polícia local à emissora pública suíça SRF.

As detonações começaram subitamente no momento em que a música parou, segundo relatos de testemunhas recolhidos no local e reportados pelo jornal helvético Blick e pela rede britânica Sky News. Muitos dos presentes terão confundido inicialmente os estampidos com fogo de artifício antes de se instalarem momentos de pânico e fuga generalizada.

O ataque vitimou mortalmente Maria Spinelli, cidadã italiana de 22 anos residente na Suíça, baleada fatalmente no local, num óbito que foi lamentado publicamente pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, por meio de comunicado oficial.

Além da vítima mortal, cinco pessoas – quatro homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 24 e os 27 anos – sofreram ferimentos que variam entre ligeiros e graves, tendo sido prontamente transportadas para unidades hospitalares da região, detalharam os serviços de emergência médica e as autoridades cantonais.

Detenção e o ponto de situação da investigação

Após uma intensa caça ao homem a nível cantonal e federal – que envolveu forças de intervenção especial, helicópteros militares e o encerramento do perímetro circundante –, o suspeito foi intercetado na madrugada desta segunda-feira, pouco antes da 01h00 locais, informou a Polícia Cantonal de Argóvia. Trata-se de um cidadão de nacionalidade suíça, de 43 anos, que se encontra sob custódia policial.

A Polícia Cantonal de Argóvia adiantou que as investigações sobre os antecedentes, a dinâmica do ataque e o possível motivo continuam em curso, reiterando a convicção preliminar de que se tratou de um autor solitário.

O Ministério Público de Lenzburg-Aarau (Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau) abriu um inquérito formal por suspeita de múltiplos homicídios voluntários, conforme anunciado pela procuradoria responsável pelo caso.

Os peritos forenses identificaram no recinto cartuchos e invólucros correspondentes a duas tipologias de armas de fogo (uma arma longa/fuzil e uma arma de calibre 9mm), prosseguindo as perícias para apurar se o agressor transportava mais do que um armamento durante o ataque, indicaram fontes da investigação criminal à imprensa.