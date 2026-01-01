Detido suspeito de tentativa de homicídio em Seia. Agrediu mulher, invisual, "com um pau" por não aceitar separação

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira, 1 de janeiro, a detenção de um homem de 53 anos pela "presumível autoria de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e de um crime de violência doméstica", cometidos na noite de terça-feira (30), em Tourais, Seia. Foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, no âmbito de um inquérito titulado pelo Ministério Público da Guarda. De acordo com a PJ, ao longo de 2025, o alegado agressor "coagiu física e psicologicamente a vítima, dentro da habitação comum, na tentativa de evitar a separação".Explica a força de segurança, em comunicado, que, na noite de terça-feira, "após uma acesa discussão, em que o detido ameaçou de morte a vítima em caso de separação", o suspeito "partiu para a agressão, desferindo vários golpes com um pau na cabeça da mulher, invisual, deixando-a inanimada, sendo, depois, socorrida por um irmão".A mulher acabaria por ser transportada para a Unidade de Cuidados de Saúde Primários de Seia, mas "face à gravidade" dos ferimentos foi transferida para as urgências do Hospital Sousa Martins na Guarda, onde permanece internada e "livre de perigo". .Assassinato de menino de 13 anos no contexto de violência doméstica comove Portugal e Inglaterra.PSP e GNR registam 25.327 ocorrências e 18 mortos por violência doméstica em 2025. Último trimestre com recorde de casos desde 2018