O homem que estava hoje em fuga depois de a viatura em que seguia ter abalroado 17 carros em Moscavide, concelho de Loures, foi detido pela PSP, disse à Lusa fonte da GNR.

O abalroamento ocorreu hoje de manhã, cerca das 08:00, após a viatura ligeira ter desobedecido a uma ordem de paragem da Guarda Nacional Republicana (GNR) na Ponte Vasco da Gama, sem causar feridos, e ter fugido “em alta velocidade”. A perseguição decorreu no sentido Setúbal – Lisboa.

Um dos dois ocupantes tinha já sido detido e o homem agora capturado fugiu na Praça José Queirós, em Moscavide (distrito de Lisboa), onde a viatura ficou imobilizada após abalroar os 17 carros.

Como o embate se deu já fora da ponte, o trânsito no tabuleiro não sofreu cortes.

Segundo a fonte da GNR, havia um mandado de detenção pendente sobre a viatura, de matrícula espanhola, e um dos detidos é português.