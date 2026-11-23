Uma viatura ligeira que desobedeceu na manhã desta segunda-feira, 23 de novembro, a uma ordem de paragem da Guarda Nacional Republicana (GNR) na Ponte Vasco da Gama abalroou 17 carros em Moscavide, em Lisboa, sem causar feridos. Um dos ocupantes da viatura foi detido.

“Uma viatura ligeira não obedeceu a uma ordem de paragem da GNR, incorrendo num crime de desobediência, e colocou-se em fuga em alta velocidade pela Ponte Vasco da Gama. Durante a perseguição e já em Moscavide, a viatura abalroou 17 carros, sem causar feridos", disse fonte da GNR à Lusa.

Os dois ocupantes da viatura puseram-se em fuga, mas um deles foi detido e o outro ainda continua a monte, segundo a mesma fonte.

A perseguição na Ponte Vasco da Gama ocorreu por volta das 08:00, estando as autoridades à procura do ocupante que fugiu da Praça José Queirós, em Moscavide, onde a viatura se imobilizou depois de abalroar os 17 carros.

“A Polícia Judiciária vai deslocar-se entretanto ao local pois foram realizados disparos”, acrescentou a fonte da GNR à agência Lusa.