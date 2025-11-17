Detido pela PJ suspeito de matar sócio e filho no Montijo

A Polícia Judiciária deteve, na noite desta segunda-feira, 17 de novembro, o homem suspeito de matar o seu sócio e um filho deste num restaurante do Montijo.A CNN Portugal avança que o suspeito foi detido na zona da Guarda, a cerca de 350 quilómetros do local do crime.Pai e filho, de 60 e 23 anos, foram este domingo baleados, perto das 20:00, e transportados para o Hospital do Barreiro em manobras de reanimação, por volta das 20:45, revelaram as autoridades.Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR revelou à Lusa que as duas pessoas baleadas “são dois homens, que são familiares”, enquanto o suspeito dos disparos com a arma de fogo “é também um homem, que terá um relacionamento de trabalho com as vítimas”.Na origem do crime estarão desavenças entre os sócios do restaurante O Apeadeiro - Sarilhos, onde teve lugar o tiroteio, relativamente à gestão do estabelecimento, inaugurado em janeiro.Um sócio terá disparado sobre o colega de negócios e sobre o filho dele por ter a perceção de que o sócio o estaria a enganar em relação aos lucros..Dois homens baleados mortalmente em restaurante no Montijo