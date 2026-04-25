Detido padrasto por abusar sexualmente de enteada na ilha de São Miguel

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 51 anos pela alegada prática de crimes de abuso sexual cometidos contra a enteada de 17 anos, na ilha de São Miguel, nos Açores, anunciou este sábado, 25 de abril, em comunicado.A investigação do Departamento de Investigação dos Açores da PJ teve início na quinta-feira, “na sequência de uma denúncia da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, após relevação da vítima em contexto escolar”, adiantou.“As diligências imediatas permitiram reunir fortes indícios de que o padrasto, aproveitando-se da relação de confiança e de proximidade, submeteu a enteada a atos sexuais de relevo, consumados quando se encontrava na residência sozinho com a menor”, lê-se.Segundo a PJ, o homem é suspeito da prática de crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, cometidos na residência onde coabitava com a vítima.O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e “aplicação das adequadas medidas de coação”.