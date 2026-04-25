Detido padrasto por abusar sexualmente de enteada na ilha de São Miguel
D.R.
Sociedade

Detido padrasto por abusar sexualmente de enteada na ilha de São Miguel

Homem de 51 anos é suspeito da prática de crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, cometidos na residência onde coabitava com a vítima, de 17 anos.
DN/Lusa
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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 51 anos pela alegada prática de crimes de abuso sexual cometidos contra a enteada de 17 anos, na ilha de São Miguel, nos Açores, anunciou este sábado, 25 de abril, em comunicado.

A investigação do Departamento de Investigação dos Açores da PJ teve início na quinta-feira, “na sequência de uma denúncia da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, após relevação da vítima em contexto escolar”, adiantou.

“As diligências imediatas permitiram reunir fortes indícios de que o padrasto, aproveitando-se da relação de confiança e de proximidade, submeteu a enteada a atos sexuais de relevo, consumados quando se encontrava na residência sozinho com a menor”, lê-se.

Segundo a PJ, o homem é suspeito da prática de crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, cometidos na residência onde coabitava com a vítima.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e “aplicação das adequadas medidas de coação”.

Ilha de São Miguel
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