Detido o suspeito da morte de estafeta na Costa da Caparica

A Polícia Judiciária anunciou esta sexta-feira, 21 de novembro, a detenção de um homem suspeito do homicídio de um estafeta do Bangladesh na Costa da Caparica, a 29 de outubro.O detido é um toxicodependente de 40 anos em situação de sem abrigo.O crime ocorreu após o final do dia de trabalho, quando o estafeta encostou a bicicleta à porta do prédio onde residia e deslocou-se a casa para ir buscar um cadeado. Ao regressar verificou que a bicicleta havia sido furtada, recorda a PJ."Juntamente com outros indivíduos percorreram as ruas adjacentes, vindo a encontrar o agora detido na posse da sua bicicleta. Ao ser abordado pelo facto de ter furtado a bicicleta, o agressor empunhou uma faca de grandes dimensões, tendo com a mesma desferido vários golpes que levaram à morte da vítima, fugindo de seguida", acrescenta.O detido será presente a primeiro interrogatório para aplicação das adequadas medidas de coação ainda esta sexta-feira..Homem natural do Bangladesh morto à facada em roubo na Costa da Caparica