Homem natural do Bangladesh morto à facada em roubo na Costa da Caparica

Um homem de 34 anos foi esta terça-feira, 28 de outubro, esfaqueado mortalmente por volta das 23h00, na sequência de um roubo na Costa da Caparica, concelho de Almada.Os militares da GNR receberam o alerta para o crime ocorrido na Rua do Juncal às 23:19 de terça-feira, tendo o caso transitado para a alçada da Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal.Fonte da PJ de Setúbal disse à Lusa que o crime terá ocorrido na sequência de um furto à vítima mortal, estando em curso diligências para identificar o autor do homicídio.