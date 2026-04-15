Detido estudante universitário viciado em jogo que terá burlado vítimas em 73 mil euros

Um estudante universitário, alegadamente viciado em jogo, foi detido na terça-feira, 14 de abril, por suspeitas de burlas que terão provocado um prejuízo às vítimas de cerca de 73 mil euros.O estudante, de 25 anos, é suspeito de quatro crimes de burla qualificada, dois crimes de burla simples e um número indeterminado de crimes de falsidade informática, ocorridos a partir de junho de 2025 até à presente data, segundo informa um comunicado da PJ desta quarta-feira.De acordo com essa nota da PJ, este indivíduo estabeleceu relações de confiança com vários colegas da universidade, "apresentando-lhes a possibilidade de, em parceria com ele, procederem a investimentos na plataforma financeira Wise, destacando a elevada rentabilidade e promessa de garantia de reembolso do capital investido".As vítimas entregaram-lhe várias quantias em dinheiro e este deu-lhes documentos forjados de entidades financeiras, para justificar o protelar do pagamento de juros e sob pretexto de o banco estar a bloquear o acesso às contas."Através deste modus operandi o suspeito apropriava-se daqueles montantes, usando-os na sua vida quotidiana para pagamento de compras e serviços, essencialmente em plataformas de apostas, tendo a investigação apurado que o móbil do suspeito estava relacionado com a sua adição ao jogo", diz a PJ.Esta polícia, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, realzou na terça-feira buscas domiciliárias que terão permitido a recolha de provas "que demonstram a continuidade da atividade criminosa do suspeito e a existência de outras vítimas, uma delas lesada em mais de 20 mil euros".Detido fora de flagrante delito, este indivíduo será presente às autoridades judiciárias junto do Tribunal de Barcelos, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.