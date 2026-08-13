Detidas cinco mulheres por crimes que originaram lucros ilícitos superiores a 100 mil euros

A Polícia Judiciária realizou esta quarta-feira, 12 de agosto, uma operação policial que resultou na detenção de cinco mulheres, presumíveis autoras de crimes de associação criminosa, burla qualificada, acesso ilegítimo, falsidade informática e branqueamento de capitais.

A investigação teve início em março do ano passado, na sequência no acesso indevido de uma funcionária de uma entidade bancária "aos canais digitais de clientes dessa mesma instituição, sem o seu conhecimento e consentimento, tendo procedido a transferências de diversas quantias para diferentes money mules que receberam e dissiparam os fundos de origem fraudulenta", indica uma nota enviada às redações.

O esquema fez pelo menos 13 vítimas, tendo até ao momento sido apurado um prejuízo patrimonial de cerca de 110 mil euros.

No decurso desta operação, designada “LOGIN”, foram realizadas oito buscas domiciliárias em Almada, Seixal, Pombal e Elvas com apoio e colaboração de equipas da Polícia de Segurança Pública, tendo sido apreendida "diversa documentação e prova digital."

Ao "primeiro inquérito foram ainda apensados outros, nos quais existiam coincidências de suspeitos, por terem recebido quantias com proveniência ilícita através de diferente modus operandi, como phishing e falso arrendamento de imóveis".

As detidas serão presentes a primeiro interrogatório de arguidos detidos para aplicação de medidas de coação.