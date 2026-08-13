Haxixe no corpo, cocaína em rolos de carne e droga sintética em mensagens de crianças. PJ desmantela rede que abastecia prisões

Vinte pessoas, 17 homens e três mulheres, foram detidas pela Polícia Judiciária (PJ) por, de forma organizada, fornecerem estupefacientes para os estabelecimentos prisionais de Guarda, Viseu, Coimbra e Lamego.

Tais ações levaram à detenção sequencial de três homens e uma mulher quanto tentavam introduzir pólen de haxixe transportado no interior do corpo, cocaína dissimulada dentro de um rolo de carne e de drogas sintéticas impregnadas em supostas mensagens de crianças escritas em papel, de acordo com uma nota enviada às redações.

Em causa estão os crimes de tráfico de estupefacientes agravado, associação criminosa, branqueamento de capitais e posse de arma proibida.

Na sequência da investigação identificou-se o grupo completo, constituído pelos agora detidos, apurando-se que também disseminavam tais produtos ilícitos nas comunidades onde residiam, nomeadamente nas cidades da Guarda e Viseu.

Esta operação, denominada “Tranca Segura”, resulta de uma investigação com a colaboração do Corpo de Guardas Prisionais e da Direção do Estabelecimento Prisional da Guarda, que decorre há cerca de um ano, motivada por ações de prevenção na prisão da Guarda, em virtude da deteção e apreensão de estupefacientes lá dentro.

Como resultado deu-se cumprimento a 23 mandados de busca domiciliária e não domiciliária, tendo sido cumpridos 19 mandados de detenção. Foi ainda detido um cidadão, em flagrante delito, por posse de arma proibida.

Paralelamente, foram realizadas buscas nos estabelecimentos prisionais de Guarda, Coimbra e Lamego.

Foram ainda encontradas e apreendidas cerca de 81 mil euros em dinheiro, 80 doses individuais de heroína, 120 doses de cocaína, sete papéis impregnados com estupefacientes, duas armas de fogo, 71 munições de diverso calibre, incluindo o das armas apreendidas, quatro balanças de precisão, 31 telemóveis e ainda três viaturas.



Os detidos irão ser presentes ao DIAP da Guarda, cujo inquérito é ali titulado.