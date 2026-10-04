Despiste na A1 provoca morte de mulher de 28 anos e deixa marido e três crianças em estado grave

Uma mulher de 28 anos morreu este domingo (4 de outubro) e quatro pessoas sofreram ferimentos graves na sequência de um despiste de carro na A1 em Condeixa-a-Nova.

“O despiste resultou numa vítima mortal, uma mulher de 28 anos, e em quatro feridos graves, o marido e três menores”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra da Proteção Civil.

O despiste aconteceu no sentido sul-norte, no quilómetro 180,4 da A1, entre os nós de Soure e Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra.

A A1 esteve cortada desde as 14:35, altura do alerta, e, às 17:00, já se encontra com a faixa da esquerda reaberta, estando no entanto condicionada, acrescentou.

No local chegaram a estar 32 operacionais apoiados por 14 veículos da Proteção Civil, entre os quais, bombeiros, Guarda Nacional Republicana (GNR) e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).