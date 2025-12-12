Depressão Emilia chega com chuva forte, neve e agitação marítima

A chuva não vai dar tréguas esta sexta-feira, 12 de dezembro, devido aos efeitos da passagem da depressão Emilia. Em Portugal continental, a precipitação poderá ser, em alguns locais, pontualmente forte, em especial na região Sul, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Mas o dia não será só de chuva no continente, mas também de queda de neve "acima dos 1400/1600 metros de altitude, podendo temporariamente a cota descer a 1200 metros nas serras da região Norte".De acordo com as previsões, "nos pontos mais elevados da Serra da Estrela a acumulação de neve poderá ser superior a 25 cm, pelo que foi emitido aviso laranja de neve nos distritos da Guarda e Castelo Branco".Aliás, os acessos ao maciço central da Serra da Estrela estão encerrados desde as 06h30 devido à queda de neve, disse a proteção civil.“A circulação rodoviária está cortada nos troços 11, 12 e 13 da Estrada Nacional (EN) 338 por causa da neve. Trata-se da ligação entre os Piornos [concelho da Covilhã], a Torre e a Lagoa Comprida [concelho de Seia]”, disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.A mesma fonte adiantou que não há previsão para a reabertura da via que atravessa o ponto mais alto da Serra da Estrela. .Aviso laranja devido à agitação marítima. Foi também acionado o aviso laranja na costa ocidental do território continental devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 6 metros até ao final da tarde de sábado, dia 13.O IPMA explica, em comunicado, que a agitação marítima não está diretamente relacionada com a depressão Emilia, "tendo sido gerada por outras depressões muito cavadas presentes no Atlântico Norte". Já para a Madeira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu para esta sexta-feira aviso laranja por causa do vento na costa norte, prevendo-se rajadas até 130 quilómetros por hora.O aviso está ativo pelo menos até às 18:00, baixando depois para amarelo.Já para a agitação marítima, o IPMA emitiu o aviso mais grave (vermelho) a partir das 21h00 de hoje até às 18h00 de sábado.Devido às condições meteorológicas adversas, foram cancelados esta sexta-feira mais de uma dezena de voos de e para a Madeira. Segundo os dados disponíveis no ‘site’ do aeroporto da Madeira, pelas 07:45 já tinham sido canceladas 11 partidas e 11 chegadas de voos.Na informação disponível no ‘site’, é indicado que as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) até sábado.É pedido aos passageiros que confirmem sempre o estado do seu voo antes de se dirigirem ao aeroporto.Com Lusa .Mau tempo. Mais de uma dezena de voos cancelados de e para a Madeira