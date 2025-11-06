Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O diretor da PJ, Luís Neves, esteve no Parlamento Europeu na quarta-feira.
O diretor da PJ, Luís Neves, esteve no Parlamento Europeu na quarta-feira.D.R.
Sociedade

Crime organizado. Diretor da PJ alerta sobre ameaça à democracia e emociona-se em Bruxelas

Numa conferência organizada pela delegação do CDS, Luís Neves insistiu no acesso aos metadados e às comunicações encriptadas. ”Não estou a pedir nada que não seja adequado e proporcional”, disse.
Valentina Marcelino
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Conferência
criminalidade
Ana Miguel Pedro
Europol
Polícia Judiciária - PJ
Luís Neves - diretor nacional da PJ
edição impressa
abusos sexuais de menores
abusos sexuais de crianças online
delegação do CDS no Parlamento Europeu

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt