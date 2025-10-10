Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Alunos com dislexia necessitam de formas de aprendizagem específicas.
Alunos com dislexia necessitam de formas de aprendizagem específicas.André Rolo
Sociedade

Crianças com dislexia deviam ter apoio desde o pré-escolar

Associação Portuguesa de Dislexia alerta para a necessidade de acompanhar os alunos com esta perturbação de aprendizagem desde cedo. Agrupamentos escolares deviam ter equipas multidisciplinares.
Cynthia Valente
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Educação
pré-escolar
edição impressa
dislexia

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt