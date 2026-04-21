Criança queimada com água em infantário de Beja

Uma criança de três anos sofreu queimaduras num infantário de Beja depois de ter sido lavada com água quente, estando internada num hospital de Lisboa.O caso deu-se na segunda-feira, 20 de abril, ao início da manhã, e, de acordo com aquilo que fonte da direção do Infantário do Centro Paroquial e Social do Salvador disse à Lusa, a educadora que o lavou "não verificou a temperatura da água" antes de lavar o menino.A instituição adiantou ainda que o processo está em averiguações."A criança ficou com várias queimaduras, nos pés e no rabo, ao sentar-se no polibã, e teve de ser encaminhada para a urgência" do hospital de Beja, disse a mesma fonte à Lusa.A criança terá sido posteriormente transferida para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.