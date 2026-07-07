Problemas com os exames podem levar à alteração de férias dos professores.
Problemas com os exames podem levar à alteração de férias dos professores.RUI MIGUEL PEDROSA/GLOBAL IMAGENS
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Correção dos exames. Professores estão a ser contactados para alterar as férias

Reapreciações de nota dos exames ou a preparação do próximo ano letivo devido às alterações do calendário da 2.ª fase, são alguns dos motivos apresentados aos docentes.
Cynthia Valente
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