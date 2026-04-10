Corpo de recém-nascido encontrado em empresa de tratamento de lixo em Cascais

O corpo de um recém-nascido foi encontrado durante a madrugada desta quinta-feira, 9 de abril, por um funcionário da Tratolixo, uma empresa de gestão de resíduos situada em São Domingos de Rana, concelho de Cascais. Os trabalhadores estavam a proceder à separação do lixo recolhido ao longo de vários dias, em diversos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, quando um deles avistou algo suspeito num dos tapetes rolantes usados para a triagem dos resíduos, conta o JN.Posteriormente, os funcionários da empresa confirmaram que se tratava de um corpo de um recém-nascido e alertaram as autoridades.Embora a PSP tenha estado no local, a investigação ficou a cargo da Polícia Judiciária, que está a tentar apurar as circunstâncias em que o feto foi colocado no meio do lixo. Porém, será uma missão difícil, uma vez que os resíduos encaminhados para a Tratolixo são recolhidos em diversos concelhos e vão ficando acumulados ao longo de vários dias.Este é o segundo cadáver de um bebé, em sete meses, descoberto naquele local. Em setembro do ano passado, o corpo de outro recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, foi igualmente sinalizado Ecoparque de Trajouce, onde é feita a triagem dos resíduos..Bebé encontrado morto em estação de tratamento de lixo em Cascais