Corpo de mergulhador encontrado em Vila Franca do Campo, nos Açores

O corpo de um mergulhador foi encontrado esta quarta-feira, 6 de maio, na Baixa do Frade, em Ponta Garça, concelho de Vila Franca do Campo, nos Açores, avança a Lusa, que cita fonte da Capitania de Ponta Delgada.O comandante da Capitania, António Peiriço, contou que foi recebido um alerta, pelas 12h20, por parte de um civil, dando conta do desaparecimento de um mergulhador.Para o local foi enviada uma lancha com três elementos do grupo de mergulho da Capitania de Ponta Delgada, elementos forenses e do piquete, mas foi uma embarcação de um particular que encontrou o corpo do mergulhador.O comandante adiantou que foram realizadas tentativas de reanimação na marina de Vila Franca do Campo, mas sem sucesso, tendo o delegado de saúde decretado o óbito pelas 15h00.O corpo foi conduzido ao Hospital do Divino Espírito Santo para a realização de autópsia.