Conheça os projetos selecionados pela Gulbenkian para integração de imigrantes

A Fundação Calouste Gulbenkian já selecionou os projetos aprovados no âmbito do programa "Iniciativa Gulbenkian Integração (2026-2027)". No total, serão apoiadas 28 iniciativas destinadas à integração de migrantes. A lista foi divulgada pela entidade esta terça-feira, 23 de junho.Foram recebidas 286 candidaturas, apresentadas por entidades sediadas em 73 concelhos de Portugal Continental e das Regiões Autónomas. A seleção foi realizada por um júri externo, tendo sido escolhidas 16 propostas da Grande Lisboa e Oeste, seis do Norte, três do Alentejo, duas do Centro e uma do Algarve.Segundo a Gulbenkian, a iniciativa "procura reforçar a capacidade da sociedade civil para gerar soluções de proximidade, inovadoras e sustentáveis, para a integração de imigrantes, com vista à promoção de uma sociedade mais justa e solidária". Outro objetivo passa por «aumentar a produtividade e a competitividade da economia e enriquecer o país com diversidade e novas perspetivas, beneficiando tanto os imigrantes como a sociedade que os acolhe».A Gulbenkian conta com o apoio da Ordem dos Advogados (OA) em cerca de 80% dos projetos que preveem a disponibilização de apoio jurídico de proximidade. A OA, liderada por João Massano, vai constituir uma bolsa de advogados para cada área geográfica. «Estes profissionais estarão à disposição das associações promotoras para a prestação de apoio jurídico aos migrantes e, dentro dos limites definidos em cada projeto, a cidadãos portugueses em situação de vulnerabilidade», refere a fundação.Conheça as iniciativas selecionadas- Projeto Integrantes – Associação de Desenvolvimento das Terras Do RegadioIntervenção itinerante em territórios agrícolas do município de Ferreira do Alentejo, que visa facilitar o acesso à informação, direitos e serviços, disponibilizar apoio jurídico, social e formativo, através de mediação intercultural entre migrantes, entidades e comunidade local. Forte articulação com serviços públicos, autarquia, empregadores e sociedade civil.- Projeto BÚSSOLA – Apoio à Integração de Imigrantes na Região do AlgarveCriação de um grupo intermunicipal, envolvendo 16 municípios do Algarve, para articulação de respostas de integração de migrantes, e apoio direto a migrantes vulneráveis em Loulé e Albufeira, através de sessões públicas, atendimento individual e de uma plataforma digital multilíngue, a criar, que deverá alcançar 18.000 utilizadores.- Projeto I-Nascer – AFIMMC – Associação para Formação e InvestigaçãoRedução de barreiras linguísticas entre mulheres migrantes (das comunidades sul-asiáticas) e os cuidados de saúde materna, em Lisboa. Através de um modelo de proximidade, pretende-se garantir um acesso mais equitativo, atempado, informado e uma experiência de gravidez e parentalidade mais segura.- Projeto WorkTalk+ – JRS, Portugal – Serviço Jesuíta Aos RefugiadosInserção laboral de trabalhadores migrantes vulneráveis, através de apoio de proximidade – capacitação linguística e intercultural, capacitação em contexto laboral, e capacitação de entidades empregadoras para a promoção de ambientes de trabalho inclusivos, práticas de gestão da diversidade e valorização de trabalhadores migrantes.- Projeto We care – Centro de Acolhimento São PedroAcesso integrado à saúde, direitos e bem-estar de migrantes, por meio de uma Unidade Móvel de Integração (camião com três salas) que circulará pelas várias freguesias de Torres Vedras, assegurando atendimento de proximidade – inscrição no SNS, intervenção psicossocial, apoio jurídico e, se necessário, reforçando a literacia, autonomia e inclusão social dos participantes.- Projeto Casa do Mundo – Porto Intercultural – Associação Espaço TImplementação de um modelo integrado e participativo de integração de pessoas imigrantes em situação de vulnerabilidade, no Porto, oferecendo, num só espaço, apoio de proximidade, capacitação em língua portuguesa, empregabilidade e participação intercultural, com vista à promoção da autonomia, coesão social e direitos.- Projeto LIMA Alentejo – Santa Casa Misericórdia de BejaCriação de um “Living Lab” territorial, onde se promova a cocriação de soluções entre agricultores e migrantes, com vista à melhoria do acesso ao emprego, à redução da vulnerabilidade à exploração laboral e à constituição de um consórcio que reforce a articulação entre entidades parceiras. Capacitar candidatos a trabalhadores agrícolas para a integração no trabalho agrícola, através de formação técnica, linguística, de cidadania e segurança no trabalho ajustada às necessidades dos imigrantes e das explorações agrícolas.- Projeto HinMigração – Associação ADEIGEApoio à integração socioeconómica das comunidades do Hindustão, através da criação de uma rede multilingue de informação, de uma rede regional de instituições próximas das comunidades hindustânicas, apoio jurídico de proximidade a residente em Oeiras e Lisboa, apoio ao empreendedorismo e à empregabilidade, disseminado a nível nacional através do canal digital Bangla Notícias.- Projeto IntegraCare – Associação Mutualista CovilhanenseImplementação de um modelo de proximidade itinerante, para apoiar migrantes e refugiados residentes no concelho da Covilhã, oferecendo, no terreno, serviços de orientação social e acompanhamento em saúde, apoio jurídico, mediação intercultural , reforço de competências linguísticas, e ações de intervenção em contexto laboral, em articulação com entidades empregadoras, para a promoção de ambientes de trabalho mais inclusivos e interculturais.- Projeto Ponto de Encontro – Associação Monte AlegrePromoção da integração plena de jovens imigrantes (18-35 anos) em Odemira, através de uma rede intersetorial (Emprego, Cultura e Acolhimento) que articula o contexto empresarial e a comunidade local, com vista à mitigação da vulnerabilidades e isolamento social, e à promoção do sentimento de pertença das comunidades mais jovens. Apoio psicossocial e atividades comunitárias, culturais e desportivas, envolvendo migrantes e a comunidade local.- Projeto Start in Leiria – Associação InpulsarDinamização de um espaço comunitário, que ofereça atividades de proximidade, e recurso à itinerância, ao voluntariado e ao reforço da língua portuguesa, combinando acompanhamento individualizado, capacitação e participação intercultural de pessoas migrantes residentes no concelho de Leiria.- Projeto Integrar+ – Associação Mundo FelizPromoção do acesso ao emprego, ao apoio jurídico e a cursos de aprendizagem da língua portuguesa, com vista a reforçar a autonomia, dignidade e participação dos imigrantes residentes em Oeiras e nos concelhos vizinhos. Criação de um Gabinete de Apoio Psicossocial, com enfoque no acompanhamento psicológico individual de emergência e promoção da saúde mental em sessões coletivas.- Projeto Ciberescola Integra+ – Associação Aprendo PortuguêsReforço das equipas docentes de Português Língua Não Materna e alargamento das respostas de integração do programa Ciberescola, que atualmente abrange 74 Agrupamentos de Escolas (AE). O projeto pretende ainda aproximar os migrantes com dependentes em idade escolar da escola e das instituições adjacentes, promovendo, sempre que necessário, competências digitais e apoio jurídico presencial.- Projeto Porto de Encontro – Cáritas PortuguesaIntervenção de proximidade, com recurso a mentoria e à itinerância por todas as freguesias do Porto, procurando aumentar o acesso à informação e o desenvolvimento de competências para a empregabilidade e bem-estar psicossocial. Criação de um grupo consultivo e articulação com a comunidade local, com vista ao reforço da integração de pessoas migrantes, na cidade do Porto.- Projeto Village - Resposta Integrada de Habitação – Centro Padre Alves CorreiaCriação de uma rede comunitária de habitação acessível a partir do património da Igreja Católica e através da Rede da Cáritas Diocesana, formando mediadores comunitários voluntários para apoio à integração das famílias residentes e possibilitando o acompanhamento jurídico e psicossocial das famílias abrangidas e pertencentes à comunidade imigrante da área metropolitana de Lisboa.- Projeto MK 2.0 - Democracia Digital no Monte Kapta – Centro Social e Paroquial do Cristo ReiAquisição de uma viatura (MK Móvel) que permita proximidade com pessoas migrantes residentes na Costa da Caparica e Pragal, facilitando o acesso a informação e a direitos, combinando apoio jurídico, mediação intercultural e comunitária.- Projeto RUMO – Riverside Lisbon Project AssociationCriação de um modelo de integração no mercado de trabalho português, usando uma metodologia de acompanhamento, capacitação e reconhecimento de competências, apoiada pela ferramenta de IA “Perfil Equivalente” para promover maior continuidade, consistência e autonomia na integração socio laboral em rede, na região de Lisboa.- Projeto Jobs Airport – Associação LifeshakerPromoveção da integração educativa, social e profissional de jovens imigrantes (14-24) residentes nos bairros informais de Penajóia e do Raposo (Almada), promovendo a redução de fatores de vulnerabilidade, através da mobilização da comunidade de acolhimento e da articulação de recursos educativos, comunitários, sociais e económicos de Almada.- Projeto Mezze Escola+ Porto – Associação Pão a PãoReplicação, no Porto, o modelo de apoio à integração profissional de migrantes em situação de vulnerabilidade, sobretudo mulheres, com formação certificada e capacitação em empreendedorismo na área da restauração, reforçando a sua autonomia económica e contribuindo para a coesão social.- Projeto Sintra Integra Mais – Associação Olho VivoPromoção de uma melhor integração das comunidades imigrantes no Concelho de Sintra através de atividades de apoio ao emprego –mentorias, estágios profissionais, bolsa de Emprego e atividades de apoio ao acesso à habitação –, cursos de aprendizagem da língua portuguesa e de desenvolvimento de competências digitais para imigrantes em situação de vulnerabilidade.- Projeto Caminhos para Inclusão Social – Cooperativa Start SocialDinamização de uma unidade móvel (carrinha) com serviços de atendimento para apoio a emprego, regularização, saúde e competências linguísticas, que circulará nas freguesias urbanas de Loures. Dinamização de atividades de apoio à saúde e atividades comunitárias de aproximação e coesão social.- Projeto Open Doors Braga – Associação TeseExperimentação, com imigrantes em situação de vulnerabilidade de Braga, de um itinerário modular e personalizado, inspirado nos países nórdicos, de capacitação para o emprego, com envolvimento ativo da comunidade de acolhimento e do tecido empresarial local.- Projeto Ponte do Talento – Associação Crescer Na MaiorFormação certificada em competências pessoais, sociais e na área da restauração, em contexto real de trabalho, em Lisboa, envolvendo organizações empregadoras em práticas de recrutamento inclusivo, com apoio de mentoria, e desenvolvendo um modelo replicável de integração intercultural baseado em boas práticas.- Projeto Comunidade MEERU 2.0 – Associação MeeruDinamização, no Porto, de encontros e eventos interculturais, apoiados por uma plataforma digital, promovendo apoio mútuo, mediação social e acompanhamento de pessoas migrantes (em particular mulheres), com foco na sua capacitação, inserção profissional em negócios sociais, participação ativa, e na coesão entre comunidades locais e migrantes.- Projeto Aldeia‑Transição – Associação Inteligência LocalExperimentação do modelo rural de “Casa de Transição” para acolhimento e integração de pessoas/famílias migrantes em Vilares da Vilariça, Alfândega da Fé, assegurando, durante 9 meses, habitação acessível, apoio ao emprego, autonomia económica e fixação no território.- Projeto No Walls – Associação De Moradores Bairro HorizonteImplementação de um Balcão Itinerante para aproximação das comunidades de Marvila, Beato e Penha de França aos serviços e ao apoio jurídico. Este balcão vai funcionar em espaços já definidos pelas entidades parceiras. Formação de líderes informais imigrantes que apoiarão o serviço e a sua divulgação.- Projeto Common Roots – Comunidade – Associação ABUNDANTQUOTIDIANUtilização da alimentação e da produção sustentável como veículos de envolvimento e inclusão de migrantes residentes em Arroios, Lisboa, criando oportunidades de emprego e empreendedorismo em agricultura urbana, culinária sustentável e turismo cultural.- Projeto Almada Acolhe-te – IN_ACTU_VITAE – Associação Para A Cooperação IntergeracionalPromoção do acesso a direitos, da inserção socioprofissional e do sucesso educativo de crianças migrantes em situação de maior vulnerabilidade, em Almada, através de respostas eficientes, desenvolvidas em articulação com a comunidade de acolhimento.amanda.lima@dn.pt.Em assembleia de cidadãos imigrantes, AIMA é uma das principais preocupações.“Legado”. Gulbenkian apoia projetos de integração de migrantes com 2,5 milhões