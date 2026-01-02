Condutor que atropelou mortalmente mulher em Massamá entregou-se às autoridades

O condutor que atropelou mortalmente uma mulher em Massamá, concelho de Sintra, entregou-se às autoridades, informou esta sexta-feira, 2 de janeiro, a PSP.A mulher de 57 anos foi atropelada na quarta-feira (31 de dezembro) quando atravessava uma passadeira em Massamá, acabando por morrer. Inicialmente o condutor do veículo fugiu do local, mas entregou-se, entretanto, às autoridades, indicou à Lusa fonte da PSP, que notificou o Ministério Público sobre este caso.De acordo com o JN, a vítima, Maria Pina Gomes, tinha saído do trabalho quando foi colhida mortalmente na passadeira localizada na Avenida 25 de Abril, em Massamá. .Pais de jovem morto em atropelamento vão ao Parlamento entregar petição para aumentar penas para quem foge