Condutor que atropelou mortalmente mulher em Massamá entregou-se às autoridades
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Condutor que atropelou mortalmente mulher em Massamá entregou-se às autoridades

Mulher de 57 anos foi atropelada quando estava a atravessar uma passadeira, acabando por morrer. Inicialmente, o condutor do veículo fugiu, mas já se entregou às autoridades, informou a PSP.
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

O condutor que atropelou mortalmente uma mulher em Massamá, concelho de Sintra, entregou-se às autoridades, informou esta sexta-feira, 2 de janeiro, a PSP.

A mulher de 57 anos foi atropelada na quarta-feira (31 de dezembro) quando atravessava uma passadeira em Massamá, acabando por morrer. Inicialmente o condutor do veículo fugiu do local, mas entregou-se, entretanto, às autoridades, indicou à Lusa fonte da PSP, que notificou o Ministério Público sobre este caso.

De acordo com o JN, a vítima, Maria Pina Gomes, tinha saído do trabalho quando foi colhida mortalmente na passadeira localizada na Avenida 25 de Abril, em Massamá.

